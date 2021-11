UvA-onderzoek: jonge mannen maken weinig kans bij het solliciteren naar ‘vrouwenberoepen’

Beeld Getty Images/Maskot

Wanneer mannen solliciteren op ‘vrouwenberoepen’, zoals receptionist of verkoopmedewerker, worden ze minder snel uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Dat blijkt uit onderzoek van onder andere UVA-socioloog Bram Lancee. Omgekeerd worden vrouwen niet benadeeld bij de sollicitatie naar functies die voornamelijk nog door mannen worden bekleed, zoals softwareontwikkelaar. De onderzoekers maakten het onderscheid tussen beroepen op basis van het percentage mannen of vrouwen die werkzaam zijn in de gekozen functie.

Lancee en zijn collega’s van de universiteiten in Oslo, Berlijn en Madrid analyseerden de reacties van werkgevers op 4300 fictieve sollicitatiebrieven. In de brieven solliciteerden vrouwen en mannen in de leeftijd van 22 tot en met 26 jaar op vacatures in beroepen als administratief medewerker, kok en softwareontwikkelaar. Het onderzoek werd uitgevoerd in zes landen (Nederland, Duitsland, Noorwegen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten).

Twee keer zoveel brieven

Lancee: “Als we inzoomen op Nederland, zien we dat mannen die solliciteren als verkoopmedewerker meer dan twee keer zoveel brieven moeten schrijven om te worden uitgenodigd voor een gesprek. Mannelijke receptionisten moeten anderhalf keer vaker solliciteren dan vrouwen.”

Opvallend is dat er in het onderzoek in Noorwegen en de Verenigde Staten geen discriminatie van mannelijke sollicitanten voorkwam. “We denken dat dit komt door de egalitaire samenleving in Noorwegen en de sterke burgerbeweging en anti-discriminatiewetgeving in de Verenigde Staten,” zegt de onderzoeker.

‘Op basis van onze bevindingen moeten we de aanname dat vrouwen altijd de achtergestelde groep zijn op de arbeidsmarkt nuanceren,’ legt onderzoeker Gunn Elisabeth Birkelund (universiteit van Oslo) uit in een persbericht. ‘In onze studie hebben we uitsluitend gekeken naar de eerste fase van het sollicitatieproces. Het is daarom niet uit te sluiten dat vrouwen later in hun loopbaan worden gediscrimineerd op inkomen of het maken van promotie.’

Nog veel te winnen

Ander onderzoek naar de arbeidsmarkt toont aan dat er nog veel te winnen valt in Nederland. Vrouwen hebben gemiddeld een lager salaris dan mannen in hetzelfde beroep. In Nederland verdienen vrouwen gemiddeld 14 procent minder per uur dan mannen, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook bekleden vrouwen minder vaak een leidinggevende functie dan mannen. Momenteel is 12,4 procent van de Nederlandse directeuren vrouw. Driekwart van de grootste vijfduizend bedrijven heeft nog geen 30 procent vrouwen in de top en subtop.

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) stelt dat dit voornamelijk komt doordat vrouwen deeltijd werken. Vrouwen werken gemiddeld 28 uur per week, terwijl aan de top van het bedrijfsleven een werkweek van 50 uur de norm is. Om meer vrouwen aan de top te krijgen heeft de Tweede Kamer ingestemd met een vrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven. Hun raden van commissarissen moeten in de toekomst voor minimaal 30 procent uit vrouwen bestaan.