Utrechtse moskee negeert verzoek om openheid over financiering

Dit zei commissievoorzitter en CDA-Kamerlid Michel Rog donderdag op een persconferentie. De rechter heeft de als salafistisch te boek staande moskee gelast de informatie (onder andere bestuursverslagen en financiële stukken) te verstrekken, op straffe van een dwangsom. Tot nu toe heeft dat dus nog geen effect.

De commissie verhoort de komende twee weken 19 mensen, onder wie Ahmad Salam van Al-Fitrah.

Ook de voorzitter van de Amsterdamse Blauwe Moskee, Jacob van der Blom, wordt onder ede gehoord in de ‘mini-enquête’. Van der Blom is naast bestuursvoorzitter van de door Koeweit en Qatar gefinancierde moskee ook bestuurslid van Europe Trust Nederland, de eigenaar van de moskee die door deskundigen wordt beschouwd als de Nederlandse vastgoedtak van de Moslimbroeders. Europe Trust Nederland zelf ontkent dat.

Van der Blom wordt volgende week donderdag gehoord.

Salafistisch

De verhoren beginnen maandag met AIVD-baas Dick Schoof en terreurdeskundige Ronald Sandee, die geldt als een kenner van de Moslimbroeders.

Waar de eerste week draait om mogelijk ‘ongewenste beïnvloeding’ vanuit het buitenland in het algemeen, gaat het in de tweede week om een aantal concrete casussen: de moskeeën Al-Fitrah uit Utrecht en as-Soennah in Den Haag. In hoeverre is daar sprake van ongewenste invloeden?

De Haagse As-Soennah en Utrechtse Al-Fitrah zijn (streng) salafistisch, maar beconcurreren elkaar met Arabische en islamitische lessen buiten de moskee. As-Soennah is ook actief in Utrecht, Al-Fitrah onder meer in Amsterdam.

Golfregio

Naast (ex-)bestuurders van de moskeeën zijn ook de Haagse oud-burgemeester Pauline Krikke en de Utrechtse burgemeester Jan van Zaanen opgeroepen.

Ook komt de Nederlandse tak van Diyanet - het Turkse ministerie van religieuze zaken - aan bod. Daarbij zijn 140 moskeeën in Nederland aangesloten zijn.

Rog betreurt de kritiek vanuit de islamitische gemeenschap, dat het onderzoek zich focust op de islam.

Hij ontweek vragen of de commissie tevergeefs vertegenwoordigers van landen uit de Golfregio heeft opgeroepen.