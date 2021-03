Urgendadoel is in zicht, vooral dankzij corona

Jongeren lopen in 2019 vanaf de Hoge Raad naar de Tweede Kamer vanwege de uitspraak in de Urgendazaak. Beeld ANP

Na een indrukwekkende eindsprint in 2020 is het Urgendadoel mogelijk toch haalbaar. Het CBS en het RIVM hebben berekend dat Nederland na vorig jaar uitkomt op 24,5 procent minder broeikasgassen dan in peiljaar 1990. Daarmee voldoet Nederland bijna aan het vonnis in de klimaatzaak van Urgenda dat het kabinet verpli cht om de uitstoot met 25 procent terug te brengen.

Het CBS houdt nog wel een slag om de arm. Het gaat om een eerste raming over 2020. Tegen februari 2022 denkt CBS pas tot het definitieve cijfer te komen. Nederland zal ergens tussen de 23 en 26 procent uitkomen. Dat is op zich al opmerkelijk. In 2019 kwam Nederland nog maar tot 17 procent minder CO2.

Minder verkeer door thuiswerk

Dat Nederland in 2020 überhaupt in de buurt komt van de 25 procent is zeker ook aan het coronavirus te danken. Vanwege de oproep om zo veel mogelijk thuis te werken om verspreiding van het virus te beperken, was er vorig jaar veel minder verkeer op de weg. Op de totale terug­gang van de uitstoot sinds 1990 scheelt dat bijna 2 procent. Ook werd er minder elektriciteit verbruikt.

Als het Urgendadoel in 2020 al wordt gehaald, dan is dat alleen door incidentele oorzaken, zegt ook Urgendavoorzitter Marjan Minnesma. Niet omdat de economie structureel duurzamer is geworden. “Het was ook een heel warme winter en de gasprijs is niet vaak zo laag.”

En door corona dus. Minnesma benadrukt dat Nederland van de rechter ook in de jaren die volgen boven de 25 procent moet blijven. “Als de uitstoot na corona weer opveert, wat je inter­nationaal al ziet gebeuren, dan moet het nieuwe kabinet echt aan de bak,” zegt Minnesma. Urgenda schermt ook met de mogelijkheid om naar de rechter te stappen om naleving van het vonnis te eisen, wat Nederland op een fikse dwangsom kan komen te staan.

Groene stroom

Behalve de coronalockdown noemen CBS en RIVM wel meer oorzaken waardoor de uitstoot in 2020 sterk is gedaald. Belangrijkste factor is nog dat veel minder CO2 vrijkwam bij de opwek van elektriciteit. Er werd meer groene stroom opgewekt en vanwege de gestegen CO2-prijs werden kolencentrales minder ingezet en gascentrales meer. Op de Maasvlakte lag een grote kolencentrale bijna het hele jaar stil door een storing en eind 2019 werd in Amsterdam de Hemwegcentrale gesloten.

D66 en ChristenUnie zien hierin het bewijs dat het klimaatbeleid van het vorige kabinet wel dege­lijk zijn vruchten heeft afgeworpen. “Het volgende kabinet zal nog groener moeten zijn,” zegt D66-fractievoorzitter Rob Jetten.

Volgens GroenLinkslijsttrekker Jesse Klaver blijkt uit de cijfers dat het vorige kabinet te weinig heeft gedaan. “Zelfs met corona en de lockdown is de kans reëel dat Nederland het vonnis van de rechter in de Urgendazaak niet naleeft,” zegt Klaver. “Daarom moeten we nu maatregelen nemen voor groen herstel van de economie.”