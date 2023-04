Uren in de rij bij de Metallica pop-upstore? Geen probleem voor de echte fans

Lange rijen voor de pop-upstore van metalband Metallica. Beeld Jennifer Gijrath

Een muts, twee T-shirts en een flanellen overhemd, allemaal met het logo van Metallica’s laatste album 72 Seasons. De Duitse Patricia Bolanos (37), George Yammin (37) en Jean Antar (42) laten hun buit vol trots zien.

De drie vrienden hebben meer dan twee uur gewacht in de rij voor de Metallica pop-up store, die sinds afgelopen dinsdag tot zaterdag huisvest in de Pop Cult-winkel in de Kalverstraat. De aanleiding: de start van de M72 World Tour. Donderdagavond was het eerste optreden van de metalband in Amsterdam, zaterdag spelen ze een tweede keer in de Johan Cruijff Arena.

“Ik ben met Metallica opgegroeid,” zegt Bolanos. “Het is de soundtrack van mijn leven. Daarvoor wil ik wel twee uur wachten.” De muziek is een gemeenschappelijke passie van de vrienden. “Het laatste album is zo goed,” zegt Yammin. “Dat brengt ons als liefhebbers nog dichterbij elkaar, zowel jong als oud.”

Gemoedelijk

Dat de sfeer onder de fans gemoedelijk is blijkt achterin de rij, om de hoek bij souvenirwinkel ’t Paleisje in de Paleisstraat. Daar sluiten de Engelse Mark (55) en Lisa Vickerage (51) net aan. “Tweeënhalf uur uur?” reageert Lisa, als ze hoort hoelang het wachten duurt. “Nou ja, het is wat het is.” “I love your attitude!” roept een andere fan.

Het Engelse stel reist de wereld over voor de tours van hun favoriete band en gaan, net als de meeste fans, naar beide concerten in de Arena. “Ik heb ze 31 keer live gezien,” zegt Mark. “Soms zit er weinig verschil in de optredens. Nu geven ze twee keer een totaal andere show, zonder dubbele nummers. Dat maakt het heel cool en onvoorspelbaar.”

Fans wachten twee uur in de Kalverstraat. Beeld Jennifer Gijrath

Limited edition

Voor de ingang van de winkel staat Richard, die normaal de beveiliging van de band doet en ‘nu dus ook even dit’. Dat laatste is hard nodig, want om de haverklap lopen nietsvermoedende toeristen door de deur. “Ho ho, kijk eens achter je,” zegt Richard tegen een jongen, die zich omdraait en dan pas de lange rij ziet aan de overkant van de Kalverstraat. “Een paar uur wachten maar, om de hoek aansluiten.”

Met een teller houdt Richard bij hoeveel mensen binnenkomen. De afgelopen drie dagen waren het er 1600. “We hebben hier limited edition spullen die niet online en niet in het stadion verkocht worden. Dus het is lekker druk.”

Koningsdag

In Amsterdam was niet iedereen blij met het stadionconcert van Metallica op Koningsdag. De komst van de band, met als gevolg extra druk op het Amsterdamse ov-net, betekende dat twee Koningsdagfestivals in bezoekersaantal moesten afschalen.

De meeste fans, vooral die uit het buitenland, wisten van niks. “Ik ben direct van het hotel naar het concert gegaan,” zegt de Oostenrijkse Romana Brunner (43). “Dus ik heb niks meegekregen van Koningsdag en het maakt me eerlijk gezegd ook niet zoveel uit.”

Na het tweede concert in de Arena, op zaterdag, staan voor Brunner volgend jaar ook de shows in München en Madrid op het programma. Dat het regent en dat ze nog zeker een uur moet wachten, doet haar weinig. “Ik hou al vijfentwintig jaar van deze band. Ik sta hier wel goed.”

