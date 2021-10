Universiteiten nemen maatregelen tegen bedreiging wetenschappers

Beeld ANP XTRA

Volgens de VSNU krijgen wetenschappers naar aanleiding van media en andere publieke optredens steeds meer te maken met bedreiging, intimidatie en haatreacties. “Zo werden wetenschappers thuis opgezocht, ontvangen OMT-leden bij voortduring bedreigingen en ontvangen wetenschappers regelmatig scheldkanonnades op sociale media of per e-mail, als zij zich in gevoelige debatten mengen,” aldus de vereniging.

Een set van maatregelen van de VSNU wordt maandag aangeboden aan demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) en aan een aantal wetenschappers. Naast trainingen in weerbaarheid richten de Nederlandse universiteiten ook het gezamenlijke platform WetenschapVeilig op, om de informatieverzameling en -voorziening over intimidatie te stroomlijnen en de communicatie met bijvoorbeeld justitie en politie landelijk te verbeteren.

Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit herkennen de signalen over intimidatie als geen ander. Beide universiteiten hadden zelf al een meldpunt waar wetenschappers terecht kunnen. “Bij de UvA is al lange tijd aandacht voor intimidatie,” vertelt een woordvoerder van de UvA. “Een gezamenlijke aanpak is een hele goede ontwikkeling.”

In september organiseerde de universiteit al twee bijeenkomsten over wetenschappers in de publieke arena. “Ook daar spraken verschillende wetenschappers over bedreigingen en gingen we in op de vraag: hoe gaan we hiermee als instituut mee om?”

Ook bij de VU komen steeds meer vergelijkbare signalen binnen over bedreiging. “In gezamenlijkheid creëer je meer aandacht voor het probleem,” aldus een woordvoerder van de Vrije Universiteit in. “Zo kun je makkelijker ideeën delen met elkaar om iets te doen aan zo’n zorgelijke ontwikkeling.”