Universiteiten helpen bètadocenten voor de klas

Middelbare scholen hebben moeite om voldoende docenten te vinden voor bètavakken zoals scheikunde en natuurkunde. Beeld ANP

De universiteiten trekken vijf ton euro per jaar uit om meer mensen naar de lerarenopleiding voor een bètavak te trekken. Nu haken veel potentiële docenten af, omdat ze inhoudelijke kennis missen. Daardoor mogen ze niet direct aan de lerarenopleiding beginnen. Het is echter ingewikkeld om die ontbrekende kennis via bestaande studies bij te spijkeren.

Met bèta4all willen elf bètafaculteiten die drempel verlagen. Potentiële studenten horen precies welke vakken ze nog moeten halen en kunnen kosteloos meedoen aan een reeks cursussen, bijvoorbeeld kwantummechanica of groene chemie. “Je ziet dat mensen van allerlei pluimage het onderwijs in willen. Maar dan hebben ze werktuigbouwkunde gedaan en missen ze bepaalde vakkennis om natuurkundedocent te worden. Daarbij willen we ze helpen,” verklaart coördinator Ralph Meulemans.

Juist voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica kunnen middelbare scholen moeilijk aan docenten komen. Zo loopt voor natuurkunde het lerarentekort in 2024 naar verwachting op tot 9,1 procent van het totale aantal voltijdbanen. Dat tekort stijgt in 2029 tot 12,5 procent.

Waarde vergroten

Er staan relatief veel on- of onderbevoegde mensen voor de klassen. Ook die docenten kunnen via bèta4all alsnog hun bevoegdheid halen. Of, zoals Emiel de Lange, docenten kunnen een tweede bevoegdheid halen om zowel biologie als natuurkunde te mogen geven. “Ik wilde mijn waarde als docent vergroten en ook natuurkunde gaan geven. Voor biologie is het vaak wat moeilijker om een baan te vinden, natuurkunde is een tekortvak,” verklaart hij.



Maar om nu naast zijn baan een studie natuurkunde te gaan doen, vond de docent pittig. “Uiteindelijk kon ik precies de vakken doen die ik miste en omdat het pakket precies is afgestemd op aankomende leraren sloot het inhoudelijk goed aan op de lerarenopleiding natuurkunde.”



Student Wies Schilder gaat volgend studiejaar aan de lerarenopleiding natuurkunde beginnen. Zij mist nog zeker vier inhoudelijke vakken. “Anders had ik die via een bacheloropleiding als technische natuurkunde moeten volgen, denk ik, maar dat was een stuk lastiger geworden,” zegt ze.



De universiteiten hopen de komende vijf jaar zo'n 1250 nieuwe bètadocenten te kunnen afleveren.