Universitair onderzoek naar klachten antisemitisme Paul Cliteur

Het onderzoek heeft te maken met de ontstane ophef rondom de partij Forum voor Democratie. Waar de jongerenpartij antisemitische teksten in appgroepen deelde en Baudet deze bezigde bij een diner met de partijtop. Het onderzoek wordt binnen korte tijd opgestart en door een externe commissie uitgevoerd, zo valt te lezen in een verklaring.

Waar de onderzoekscommissie precies naar gaat kijken is nog onbekend. Mogelijk komen hierbij klachten van universitair medewerkers aan bod, die beklag hadden gedaan bij Cliteur over uitspraken van Baudet. Betrokkenen zeggen tegen weblog GeenStijl dat de klachten niet serieus werden genomen door Cliteur.

LinkedIn

Op LinkedIn lijkt Cliteur te bevestigen dat het onderzoek over hem gaat. Hij heeft het bericht van de universiteit gedeeld en zegt het onderzoek met zeer veel vertrouwen tegemoet te zien. Rector-magnificus van de universiteit Carel Stolker noemde dit weekend de ontstaande situatie rondom antisemitisme binnen de partij zeer zorgelijk.

In een persbericht schrijft het College van Bestuur van de universiteit dat de klachten serieus worden genomen omdat het in strijd is met alles waar de Universiteit van Leiden voor staat. Tegen universiteitsblad Mare stelde Cliteur zaterdag dat hij afstand doet van het antisemitisme waarmee Forum voor Democratie in verband wordt gebracht. Van de ‘ideologische partijlijn’ neemt de hoogleraar geen afstand.