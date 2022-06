Unieke archeologische vondst: complete Romeinse tempel bij Herwen

Opgravingen op het terrein van steenfabriek Wiener­berger in Herwen-Hemeling in de Gelderse gemeente Zevenaar. Op de foto is een waterput met trap te zien. Beeld Raap

De Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed heeft de vondst lang stilgehouden, maar presenteerde hem maandag dan toch. Volgens de dienst gaat het om een unieke vondst. Rondom Zevenaar zijn meer vondsten gedaan, maar deze wordt gezien als zeer bijzonder. “In de 25 jaar dat ik archeoloog ben, heb ik nooit een Romeins beeldhouwwerk gevonden,” zegt Erik Verhelst van archeologisch adviesbureau Raap.

Op de plek van de afgraving op het terrein van steenfabriek Wiener­berger hebben vermoedelijk diverse tempels gestaan. Er zijn resten van godenbeelden, reliëfs en beschilderd pleisterwerk gevonden. Bijzonder is de vondst van een aantal complete votief­stenen of wijaltaren, gewijd aan verschillende goden en godinnen. Dit is volgens deskundigen voor Nederland, maar ook internationaal gezien, zeer uitzonderlijk.

Put met trap

Dat het gaat om een stenen gebouw, maakt de zaak zo bijzonder. Tot nu toe zijn vooral houten gebouwen gevonden. Volgens de archeologen hebben ­Romeinse soldaten van de eerste eeuw tot de vierde eeuw hier tot hun goden gebeden. De stenen zijn gewijd aan Hercules Magusanus, Jupiter-Serapis en Mercurius. Een grote stenen put had mogelijk ook een bijzondere functie: een stenen trap leidde naar beneden, het water in.

Rondom de tempels brandden af en toe flinke offervuren, waarvan de haardkuilen zijn teruggevonden. Ook werden kledingspelden gevonden - ongeschonden, zegt Verhelst. “Zoiets vinden we eigenlijk nooit.”

In Nederland is een aantal Romeinse heiligdommen bekend, maar dit is de eerste tempel die pal op de grens van het Romeinse rijk (Limes) in Nederland is gevonden, zo stelt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Vanaf vrijdag zijn verschillende topstukken uit de vindplaats te zien in Museum Het Valkhof in Nijmegen.