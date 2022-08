‘Uniek’ Fleet Festival loopt voor bezoekers uit op deceptie

Een groep van 34 mensen moest van het feesteiland geëvacueerd worden. Beeld Henk Wijga

Het idee was leuk: een feesteiland in het Markermeer waarop verscheidene artiesten optreden terwijl twaalf boten gevuld met feestgangers om het eiland heen varen. Maar wat een mooi feest had moeten worden, viel voor sommigen in het water.

34 bezoekers moesten in de nacht van zaterdag op zondag door de Nederlandse Kustwacht geëvacueerd worden van een drijvend platform nadat hun ophaalbootjes zonder enige communicatie waren verdwenen, aldus de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). De feestgangers hadden aan het einde van de avond 112 gebeld nadat bleek dat er geen boten meer in de buurt waren die hen naar de kade konden brengen.

Kustwacht ingeschakeld

In het Markermeer-IJmeer dreef in het kader van het festival een ‘tropisch eiland’ rond, aldus de woordvoerder. Partyboten voeren rond het eiland. Aan het einde van de avond waren er nog VIP’s, danseressen en technici over, maar de feestboten voeren niet meer.

“Toen heeft iemand 112 gebeld en gedacht: dan zal het wel geregeld worden.” De kustwacht werd ingeschakeld, waarna vier boten van de KNRM naar het eiland zijn gestuurd. Ook zijn er boten van de reddingsbrigade Almere en Huizen naar het IJmeer gegaan. De 34 mensen zijn naar Uitdam gebracht, waar de ambulance klaarstond. Hoewel mensen aangaven het koud te hebben, hoefde er volgens de KNRM niemand naar het ziekenhuis.

Volgens Henk Wijga, schipper bij reddingsdienst HOGE (Hulp Organisatie Gooi- en Eemmeer), was er sprake van chaos. Zijn reddingsboot werd ingeschakeld voor een ‘zwemmer in problemen’, maar het bleek om een boot feestvierders te gaan. “Ze stonden daar in hun T-shirts, hadden het koud, er stond een flinke wind en de pendelboten die de organisatie had ingeschakeld om ze op te halen, kwamen niet opdagen.”

Hij kan er met zijn hoofd niet bij dat het festival in de eerste plaats een vergunning kreeg. “Dit was geen veilige situatie, stel je voor dat er brand was uitgebroken. Het verbaast mij echt dat dit is goedgekeurd.”

Negatieve reacties

Op sociale media regent het ook negatieve reacties over het festival zelf. Het feest was een ‘zooitje ongeregeld’ en bezoekers klagen over te weinig faciliteiten – ‘2 smerige wc’s voor ruim 500 mensen’, slecht geluid en te weinig en te duur eten en drinken. Anderen zaten met hun boot vast in een sluis en arriveerden pas uren later bij het feesteiland.

Het festival zou ook zondag doorgaan, maar volgens de KNRM werd de vergunning daarvoor ingetrokken. Vooralsnog is de organisatie van Fleet Festival niet bereikbaar voor commentaar.

#Ponton #IJmeer #Zeedijk #Uitdam Op het IJmeer was een ponton met 35 personen aan boord losgeslagen. @KNRM_nl heeft alle opvarende veilig aan wal gebracht. Het Poton was onderdeel van een feest op het IJmeer Einde berichtgeving. https://t.co/vEdOdvMwB0 — Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (@VrZW) 27 augustus 2022