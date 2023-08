Underworld in maart twee keer naar Gashouder in Amsterdam

Beeld Monica Schipper/Getty Images

Het duo wordt tijdens de shows, op 15 en 16 maart, vergezeld door een special guest. Wie? Dat wordt op een later moment bekendgemaakt. De kaartverkoop begint op vrijdag 25 augustus.

Underworld werd al in 1986 opgericht, maar brak in 1996 definitief door nadat hun hit Born Slippy (Nuxx) werd gebruikt als soundtrack van de film Trainspotting. Het nummer werd een van de grootste danceklassiekers aller tijden.

De inmiddels legendarische elektronische act, bestaande uit Karl Hyde en Rick Smith, is sindsdien een graag geziene gast op festivals. Zo staat Underworld komend weekend op Lowlands. Tijdens het Amsterdam Dance Event in 2017 trad Underworld op in de fietspassage van het Rijksmuseum.

