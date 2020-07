Undercoveragenten zijn het zat en voeren actie voor passend salaris

Via de dienst O&T kon de politie meelezen in de communicatie tussen criminelen in de gekraakte Encro Chat. Dat leidde tot de arrestatie van ruim honderd criminelen en de vondst van een ‘martelkamer’ van de onderwereld in zeecontainers in Brabant. Beeld Openbaar Ministerie

Daarmee willen ze hun eis voor een passend salaris en terugkeer van geschrapte vergoedingen kracht bij zetten. De actie wordt gesteund door de politiebonden ACP, ANPV en NPB en begint dinsdag bij de dienst O&T van de politie Midden-Nederland. Woensdag volgen de O&T’ers van de politie Oost-Nederland, zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. “Afhankelijk van de reactie van de politietop en het ministerie van Justitie en Veiligheid kijken we daarna hoe het verdergaat.’’

De dienst O&T werkt in het geheim, vaak in zaken van zware criminaliteit. De leden volgen onder anderen verdachten en plaatsen afluisterapparatuur. Vanwege de veiligheidsrisico's blijft het werk doorgaans onderbelicht. Wel werd onlangs bekend dat de politie de versleutelde chatdienst Encro kraakte en (via O&T’ers) mee kon kijken in de communicatie tussen criminelen. Dat leidde tot de arrestatie van ruim honderd criminelen en de vondst van een door de onderwereld gecreëerde martelkamer.

De O&T’ers voeren liever geen actie, maar kunnen naar eigen zeggen niet anders. “Onze dienst valt onder specialistische ondersteuning/opsporing, maar we worden niet als zodanig beloond en gewaardeerd. We verdienen net zo veel als een agent die na de opleiding geen vervolgopleiding volgt,” meldt een lid misnoegd.

‘Vergeefs aangeklopt’

De ruim 400 leden hebben volgens Van de Kamp vijf jaar lang tevergeefs bij hun werkgever aangeklopt. “Ze zagen honderden euro’s aan onkostenvergoedingen wegvallen zonder dat daar iets tegenover staat.”



Binnen de politie weet niet iedereen wat dit werk inhoudt, vervolgt de ACP-voorzitter. “Zo moeten O&T’ers soms kleding kopen die past bij hun situatie. Daar krijgen ze geen vergoeding voor. Even voorschieten en later declareren is onmogelijk omdat het om grote bedragen gaat. Bovendien zijn ze vaak undercover waardoor je ook niet even een betaalpas kunt trekken. Ook mag meer rekening worden gehouden met de hoge werkdruk en het praktisch altijd klaar moeten staan.”



Van de Kamp: “Het duurt allemaal ontzettend lang. Terwijl de recherche en het Openbaar Ministerie steeds vaker een beroep doen op deze dienst. Die komt voorlopig alleen nog in actie bij levensbedreigende situaties.”



De acties kunnen gevolgen hebben voor opsporingsonderzoeken. “Als we door het actievoeren net die ene cruciale ontmoeting of deal niet kunnen vastleggen, kan het zomaar einde onderzoek zijn,” aldus een O&T’er.