Undercoveragenten dreigen met stilleggen onderzoek naar onderwereld: ‘Bewijs kan verloren gaan’

De politie kraakte de onderwereldberichtendienst Encrochat en kon via O&T’ers meekijken in de communicatie tussen criminelen. Dat leidde tot de arrestatie van ruim honderd criminelen en de vondst van een door de onderwereld gecreëerde martelkamer. Beeld ANP Handouts

De noodkreet aan minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie is de nieuwste stap in een langslepend en steeds hoger oplopend conflict met de korpsleiding. De circa 600 agenten van de afdeling Observaties & Techniek (O&T) vragen al vijf jaar om meer loon en toeslagen voor het intensieve en gevaarlijke werk dat zij doen.



‘Dag en nacht verzamelen wij bewijsmateriaal tegen personen die verdacht worden van wapen-, drugs- of mensenhandel of van het voorbereiden van terreuracties of liquidaties. Daarbij is het vaak letterlijk van levensbelang dat je niet als politie herkend wordt - niet alleen voor jezelf, maar ook voor je gezins- of familieleden’, schrijven de undercoveragenten in de brief.

Geweldskaliber

Vóór 2013 ontvingen de politiespecialisten nog speciale toelagen, maar die zijn met de vorming van de Nationale Politie allemaal weggevallen. Waar andere specialistische politiediensten als de Dienst Speciale Interventies (DSI) of de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) regelingen terugkregen of behielden, bleef die beloning bij O&T achterwege. Medewerkers ontvangen een basissalaris, terwijl het werk steeds drukker, gecompliceerder en gevaarlijker is geworden. ‘Het geweldskaliber van de misdadigers met wie wij te maken hebben, is flink gestegen.’

Sinds afgelopen maand voeren de O&T-specialisten daarom actie. Elf over het land verspreide afdelingen houden om de beurt werkonderbrekingen. Naar aanleiding van die acties deed de korpsleiding half juli een voorstel om een eenmalige toelage te verstrekken. De O&T-medewerkers nemen daar geen genoegen mee en bereiden nieuwe acties voor.



‘Bijvoorbeeld door het werk neer te leggen in de lopende onderzoeken die zijn voortgevloeid uit de Encrochat-doorbraak. Hierdoor kan waardevol bewijsmateriaal geheel of gedeeltelijk verloren gaan.’

De acties gaan volkomen in tegen hun natuur, zeggen twee O&T-medewerkers die om veiligheidsredenen op anonieme basis met deze site spreken. “We zijn gewend onder de radar te blijven, maar de eerste handreiking van de korpsleiding kwam er pas toen we actie voerden en dit in de media was gekomen. Liever zouden we helemaal geen actievoeren. We vinden het onbegrijpelijk dat het niet in een goed gesprek opgelost kan worden.’’

Het werk bij O&T is interessant en uitdagend, maar ook zwaar, schetsen de specialisten. Het zijn niet alleen de onvoorspelbare diensten en gevaarlijke operaties, ‘je moet ook voortdurend zorgen dat jouw rol bij de politie niet ontdekt wordt‘. “Je werk dien je volledig te verzwijgen tegen familie en vrienden. Ook je partner en kinderen moeten daaraan meewerken. Dat trekt een zware wissel op je privéleven.’’

Bovendien zit de onderwereld de afgelopen jaren bepaald niet stil. “Grote criminelen worden steeds slimmer. We moeten voortdurend bijblijven om ze te volgen. Bovendien zie je dat de criminaliteit steeds verder verhardt. Dat maakt onze operaties risicovoller.’’

De politievakbonden NPB, ACP en ANPV steunen de acties van O&T. Volgens NPB-voorzitter Jan Struijs is het belangrijk dat de korpsleiding snel met een oplossing komt. “Er is geen groot onderzoek waar deze dienst geen cruciale rol in speelt. Iedereen heeft het over de georganiseerde misdaad en dit zijn mensen die met gevaar voor eigen leven de grootste boeven bestrijden. Daar hoort een eerlijke waardering tegenover te staan.’’

