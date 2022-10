Uitzonderlijk warme dagen op komst: boven de 20 graden in Amsterdam

Terrasgangers op het Leidseplein. Beeld ANP

Vrijdag wordt een vrij zonnige dag, maar er is ook wat sluierbewolking. Behalve op de Wadden wordt het in het hele land boven de twintig graden, tot wel 24 graden in Limburg. In Amsterdam wordt het naar verwachting zo’n 22 graden. De hoge temperaturen hebben te maken met een zuidenwind die vanuit Spanje richting Europa wordt geblazen.

Ook zaterdag verloopt naar verwachting zeer zacht. Het wordt 20 tot 24 graden en in Limburg kan het lokaal mogelijk zelfs 25 graden worden. Voor Amsterdam verwacht Weerplaza 21 graden. In de kustprovincies kan een spatje regen vallen, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog.

Zondag verandert er weinig aan het weerbeeld, al is het een graadje minder zacht dan de dagen ervoor: tot zo’n 19 graden in Amsterdam.

Warmterecords

Meteorologen van Weerplaza verwachten dat vrijdag en zaterdag warmterecords zullen sneuvelen – waarschijnlijk zelfs met een ruime marge. Het warmtedatumrecord van vrijdag staat op 19,5 graden en stamt uit 2005. De verwachting is dat het in De Bilt 22,5 graden gaat worden. Ook voor zaterdag verwacht de weerdienst dat het warmterecord zal sneuvelen. Dat staat nu op 19,7 graden en werd eveneens in 2005 gevestigd.

Volgende week is het nog steeds bijzonder zacht voor de tijd van het jaar, maar het weerbeeld verandert wel. De zon schijnt minder vaak en regelmatig trekken buien over het land.

In de tweede helft van de week daalt het kwik geleidelijk naar 12 tot 14 graden. Daarmee komen we in de buurt van waarden die normaal zijn voor de tijd van het jaar.