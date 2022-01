Uitzending BOOS choqueert Nederland: ‘Ali B pakte condoom en zei: ‘Zo voorbij schatje’’

Tim Hofman, maker van het YouTubeprogramma BOOS, in gesprek met een slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag in The Voice of Holland. Beeld uit BOOS

De 'verdachten’ die afgelopen week al op tal van plaatsen waren besproken, kwamen donderdag via BOOS zwaar onder vuur te liggen. Talloze verklaringen over verkrachtingen, seksueel getinte opmerkingen, handtastelijkheden en intimidaties kwamen voorbij. En als daders werden de artiesten Marco Borsato en Ali B, muzikant Jeroen Rietbergen en een anonieme regisseur aangewezen. De naam van die laatste circuleert overigens al lang op de sociale media.

Justitieel onderzoek

RTL – dat een week geleden The Voice vanwege de beschuldigingen in BOOS van de buis heeft gehaald – liet na de uitzending meteen weten ‘met afschuw te hebben kennisgenomen van de verklaringen van alle moedige slachtoffers’. “Wat we hebben gehoord en gezien, is ronduit verschrikkelijk,” aldus Sven Sauvé, algemeen directeur van RTL Nederland. “RTL heeft het Openbaar Ministerie gevraagd onderzoek te doen naar de gemelde misstanden.”

RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst: “Wij vragen ons uiteraard ook af of we dit als uitzender hadden kunnen voorkomen. Daarom spreekt RTL nu met alle producenten die programma’s voor ons maken over welke maatregelen we kunnen nemen om misstanden voortaan te voorkomen.”

De documentaire van Ali B is door RTL meteen van Videoland gehaald.

Seksueel roofdier

De historische uitzending van BOOS (binnen twee uur vijf miljoen views) maakte keihard duidelijk dat er binnen The Voice geen enkele rem of controle was op seksueel wangedrag. Ali B werd in BOOS neergezet als een ordinair seksueel roofdier.

Een jonge vrouw vertelde over een een rondleiding door zijn studio in Almere. Ineens begon hij haar te zoenen. Zij verstijfde. Ze hadden seks. Daarna kleedde zij zich aan en vroeg: “Heb je dit vaker gedaan, met andere meisjes?”

Ali zou gereageerd hebben met: “Ja, dit doe ik vaker. Maar niemand gelooft jou.”

Een andere vrouw dacht gezellig een drankje met hem te gaan drinken. “Maar het bleek dat hij seks wilde. Hij pakte een condoom. Ik wilde niet, had een been in het gips. Hij zei: ‘Het is zo voorbij, kom op schatje.’ Toen hij klaar was belde hij een taxi.”

Tegen Ali B liggen twee aangiftes van verkrachting plus meerdere verklaringen over de manier waarop hij ongegeneerd aandrong op seks. Advocaat Anis Boumanjal denkt dat Ali B met dit gedrag jaren celstraf riskeert. “De focus ligt op zijn carrière, maar voor één verkrachting staat gemiddeld twee jaar cel.”

Foto’s van geslachtsdeel

Ook bizar waren de verhalen over Jeroen Rietbergen, die liefst tien jaar lang door kon gaan met seksuele opmerkingen en het versturen van foto's van zijn geslachtsdeel. Zelfs nadat hij in 2019 zou zijn gewaarschuwd, zoals grote baas John de Mol in de uitzending beweert (‘Ik wilde hem op zijn bek slaan... Hij zou er met kop en kont uitgaan als het nog eens zou gebeuren’). Volgens Tim Hofman van BOOS is er daarna nóg een melding binnengekomen. De Mol ontkende dat.

Volgens John de Mol, een van de bedenkers van The Voice of Holland, zou hij Jeroen Rietbergen in 2019 vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag een waarschuwing hebben gegeven. Beeld uit Boos

Tegen Rietbergen ligt inmiddels een aangifte van ex-deelneemster Nienke Wijnhoven. Zij liet donderdag weten ‘kotsmisselijk’ te zijn geworden van de aflevering van BOOS. “Maar ook opgelucht dat dit nu naar buiten komt.”

Marco Borsato werd donderdag geconfronteerd met verklaringen van onder anderen dertien- en veertienjarige meisjes die hij zou hebben betast. De zanger had al voor de uitzending via zijn advocaat, Gert-Jan Knoops, laten weten niet te zullen reageren ‘op welke bewering dan ook’. “Er is al te veel ruis rond het onderzoek.”

De onthullingen van BOOS maakten veel los. Artiestenmanager Dennis Erhardt, die veel Voice-talenten begeleidt, was donderdag ‘in shock’. “Meisjes van achttien die worden opgesloten in een studio en worden verkracht. Ongelooflijk”, zegt hij.

Nee zeggen is moeilijk

Erhardt heeft diverse ex-deelneemsters onder zijn hoede. “Je moet stevig in je schoenen staan bij zo’n talentenjacht. Als je iets niet wil zingen, hoor je meteen: Ja, maar John (de Mol, red.) wil het zo. Dan is nee zeggen, als je jong bent, heel moeilijk. En dan gaat het nog maar om een liedje.”

Voice Kids-coaches Sanne Hans en rapper Snelle lieten weten ‘erg geschrokken’ te zijn. Oud-coach en bedenker van de draaiende stoelen, Roel van Velzen, geeft aan ‘te walgen van de verhalen'.

De rel rond The Voice of Holland laat ook politiek Den Haag niet koud. Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) heeft laten weten een onderzoek af te wachten van de Raad voor Cultuur naar grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector. Dat advies wil ze aangrijpen om wantoestanden aan te pakken in omroepland. Uslu: “Voor mij geldt hier echt zero tolerance.”

De staatssecretaris dringt er bij slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag op aan bij de politie aangifte van het voorval te doen.