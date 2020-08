Uitstel van verplichte quarantaine valt slecht bij veiligheidsregio’s

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, tijdens een persconferentie eerder deze maand. Beeld ANP

De quarantaineplicht werd dinsdagavond door De Jonge aangekondigd, maar onder druk van een kritische Tweede Kamer stelde de minister de invoering ervan gisteren uit, tot afgrijzen van Bruls. De Jonge wil langer over de maatregel nadenken en advies van het Outbreak Management Team inwinnen voordat hij een knoop doorhakt en nogmaals met de Kamer in debat gaat.

Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van de 25 veiligheidsregio’s, zou ‘héél teleurgesteld’ zijn als de Tweede Kamer uiteindelijk niet akkoord gaat met een wetswijziging die het snel opleggen van een quarantaineplicht door burgemeesters mogelijk maakt. De plicht moet gaan gelden voor mensen die in nauw contact zijn geweest met een persoon die positief is getest op corona en voor reizigers die terugkomen uit risicogebied.

Te traag

Quarantaineplicht is nu al wel mogelijk, via de Wet Publieke Gezondheid. “Maar die procedure, via het Openbaar Ministerie en de rechter, is heel traag,” zegt Bruls. “Bovendien biedt die niet de mogelijkheid om mensen die vanuit risicogebieden in het buitenland Nederland binnenkomen de quarantaineplicht op te leggen. We zouden heel blij zijn als dat voor burgemeesters via een wetswijziging wel mogelijk wordt. Het aantal besmettingen neemt toe, mensen worden lakser. We moeten gewoon iets kunnen doen om in te grijpen.”

Volgens Bruls is het terecht dat overtreders financieel moeten boeten. “We zitten middenin de bestrijding van een virus met dodelijke gevolgen. Dat lijkt me een goede motivatie om duidelijke regels te stellen. Wie die regels aan zijn laars lapt, kan anderen in feite de dood injagen.”

Volgens de Nijmeegse CDA’er betekent de maatregel niet veel extra werk voor de GGD’s, die nu in sommige regio’s al overbelast zijn. “De handhaving vindt vooral plaats door politie en buitengewoon opsporingsambtenaren, lijkt me. Dat zal steekproefsgewijs gaan. En wie zich vanaf het begin aan de regels houdt, zal helemaal niet met de plicht te maken krijgen.”