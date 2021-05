Uitstel dreigt voor stap twee van openingsplan: ‘Wacht op die daling’

Of Artis vanaf 11 mei weer open kan, is nog de vraag. Beeld ANP

Volgens het routeplan naar de zomer zou het kabinet dit weekeinde kunnen besluiten om vanaf 11 mei activiteiten in de samenleving mogelijk te maken: pretparken en dierentuinen gecontroleerd open, meer binnen- en buitensport en ruimte voor culturele activiteiten van bibliotheek tot bioscoop, soms met toegangstests.

Maar het kabinet dreigt 11 mei op te moeten schuiven naar op zijn vroegst 18 mei. Betrokkenen bij het Outbreak Management Team zeggen dat er momenteel weinig ruimte is voor versoepelingen van de lockdown. Zij vinden de belasting van de ziekenhuizen is nog groot met 2700 opgenomen patiënten. Bovendien is de daling die de rekenmodellen vanaf deze week hadden voorspeld nog niet duidelijk zichtbaar. “Het OMT zal weer zeggen: wacht tot de daling echt te zien is,” meldt een ingewijde.

Speelruimte

Die waarschuwing gaf het OMT eerder deze maand ook. Toen waagde het kabinet het er toch op met de gedeeltelijke heropening van de buitenhoreca en detailhandel. “Bij stap één zeiden we: wacht tot je de daling ziet, dus dat zeg je bij stap twee ook,” zegt een andere bron.

Het kabinet zal dit weekeinde de speelruimte wegen. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) zei gisteren dat nog maar de vraag is of er wel een Catshuisoverleg komt met later een persconferentie. Dat ligt aan de OMT-grafieken: “Als we zien dat die ruimte er op dit moment nog niet is, dat we beter even kunnen wachten, dan heeft een Catshuisoverleg niet zoveel zin.”

Het openingsplan van het kabinet leidde al snel na de lancering tot veel kritiek en onduidelijkheid. Eerst lekte uit dat al op 21 april terrassen open zouden kunnen, daarna werd dat uitgesteld tot 28 april. Ook toen klonken er luide bezwaren onder virologen en ziekenhuispersoneel: terwijl de top van de derde golf nog niet bereikt was, liet het kabinet toch de teugels vieren.

Prognose van daling

Het kon net, zei premier Mark Rutte in het Kamerdebat. “Het OMT zegt ons: wacht tot je de daling gaat zien, maar wij gaan uit van de prognose die de daling voorziet. Dus durven we de stap te nemen, omdat we ook van het RIVM horen dat dit de piek niet hoger of langer maakt. Hooguit daalt het aantal bezette ziekenhuisbedden minder snel.”

Is dan nu het moment om ook stap twee te zetten als dezelfde experts nog altijd waarschuwen dat het mis kan gaan? Dat lijkt voor Rutte en De Jonge te ver gaan. “Het ligt wel aan de duiding van het OMT, pas dan kun je beslissen,” zegt een bron rond het kabinet.