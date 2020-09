Uitspraken Akwasi wel strafbaar, maar OM vervolgt niet

Akwasi tijdens zijn speech op de Dam. Beeld Videostill

Tijdens de demonstratie op 1 juni zei Akwasi: ‘Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik ’m hoogstpersoonlijk op zijn gezicht.’ De uitspraak leidde tot veel verontwaardiging en werd gezien als aankondiging van of een oproep tot geweld tegen Zwarte Piet. 44 mensen deden aangifte.

In de verklaring schrijft Akwasi dat het een aankondiging noch een oproep was om geweld te gebruiken tegen Zwarte Piet. ‘Ik wil graag ondubbelzinnig benadrukken dat dit niet de bedoeling was van deze beeldspraak: ik ben tegen elke vorm van geweld en dat geldt ook voor geweld tegen zwarte piet.’

Voorbeeldfunctie

Volgens het OM heeft Akwasi wel degelijk aangezet tot het plegen van een strafbaar feit, ‘namelijk de mishandeling van een persoon verkleed als Zwarte Piet. Dat Akwasi zei dat hij ‘hoogstpersoonlijk’ zou overgaan tot geweld, staat dat oordeel niet in de weg. ‘Anderen kunnen gezien de voorbeeldfunctie die hij vervult door zijn speech en hele optreden op het idee zijn gebracht - of daarin zijn gesterkt - om ook zelf geweld te plegen,’ aldus het OM.

Het OM acht het statement van Akwasi waarin hij afstand neemt van de woorden ‘van groot belang’. ‘Juist om er zo voor te zorgen dat de kans op geweld vermindert en een ieder zich veilig kan voelen tijdens de aankomende Sinterklaasperiode.’

Akwasi rept in de verklaring overigens met geen woord over het gesprek met het OM. Over waarom hij niet eerder afstand nam van de uitspraak zegt hij: ‘Dat kan ik alleen maar verklaren omdat elke vorm van geweld zo ver van mijn persoon staat dat ik mij geen voorstelling kon (en kan) maken van de bewuste interpretatie van dat wat ik op de Dam heb gezegd.’

Oude tweets

Het OM doet nog onderzoek naar oude tweets van Akwasi waar afgelopen week ophef over ontstond. In 2012 schreef hij: ‘Zwarte Piet moet dood man. Serieus. #huurmoord’. Een jaar eerder twitterde hij: ‘Gaat er iemand nou ooit nog een Zwarte Piet knallen of moet ik het doen?’ Ook vroeg de rapper: ‘Wat lok ik uit als ik een Zwarte Piet vermoord?’ Meerdere mensen deden aangifte vanwege de tweets. Die aangiftes worden nog door het OM beoordeeld.

Hoewel zijn management aanvankelijk ontkende dat de tweets van Akwasi zijn, kwam hij daar zelf zondag op terug. “Ik neem afstand van de tweets die zijn opgedoken. Ik herken mezelf niet in wat ik toen zag. Ik kan me de tweets niet eens herinneren. Herinnert u zich kleine teksten van meer dan twintig jaar oud? Ik ook niet.”