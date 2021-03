Uitslag verkiezingen onveranderd, opkomst lager dan in 2017

Sigrid Kaag (D66) tijdens een bijeenkomst met Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib in de Rooksalon, op de dag na de Tweede Kamerverkiezingen. Beeld ANP

De zetelverdeling blijft onveranderd, zo bleek tijdens de openbare zitting. De VVD is de grootste partij geworden, met 34 zetels. Daarna komen D66 (24), PVV (17), CDA (15), SP (9), PvdA (9), GroenLinks (8), Forum voor Democratie (8), Partij voor de Dieren (6), ChristenUnie (5), Volt (3), Denk (3), SGP (3), 50Plus (1), Bij1 (1) en BBB (1).

Voorkeursstemmen

In de exitpoll op verkiezingsavond zag het er nog naar uit dat de opkomst hoger zou uitvallen dan in 2017. Dit blijkt dus niet het geval. Wel ligt het opkomstcijfer ondanks corona relatief vrij hoog: zo ging in 2012 maar 74,6 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus.

De Kiesraad bevestigde dat er in totaal drie Kamerleden met voorkeursstemmen zijn gekozen, die vanwege hun plek op de lijst anders niet gekozen zouden zijn. Het gaat om de kandidaten Kauthar Bouchallikht en Lisa Westerveld (beiden GroenLinks) en Marieke Koekkoek (Volt).

Volgens voorzitter van de Kiesraad Wim Kuijken zijn de verkiezingen goed verlopen. In verreweg de meeste stemlokalen waren volgens hem geen incidenten. Wat niet wegneemt dat de stembusgang niet helemaal vlekkeloos ging. Zo bleken sommige mensen hun stempas niet te hebben gekregen, vermoedelijk door verkeerde bezorging.

Juistheid niet in twijfel

Ook kwam het voor dat er in stembureaus meer stempassen dan stembiljetten werden geteld of juist andersom. In totaal werden 14.000 van dergelijke verschillen geconstateerd, waarvan 9000 niet verklaard kunnen worden. Volgens Kuijken is dat aantal te klein om van invloed te kunnen zijn op de zetelverdeling. Daarom is er volgens hem geen reden om de juistheid van de uitslag in twijfel te trekken.