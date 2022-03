‘Uitschakeling Ajax is een dreun, maar we moeten de ramp niet groter maken dan hij is’

In een extra editie van Branie, de Ajaxpodcast van Het Parool en Ajax Showtime, proberen presentator Menno Pot, Paroolverslaggever Dick Sintenie en ‘Showtime’-redacteur Bademba Barrie te duiden wat er mis ging. Hoe hard komt de dreun aan? Wat betekent deze uitschakeling?

Klopte de tactiek van Ten Hag? Had hij eerder aanvallende wissels moeten brengen? Had Ajax opportunistischer moeten spelen? Is het allemaal de schuld van keeper André Onana, die mistastte bij het doelpunt van Benfica?

“Had Ajax van dit Benfica moeten winnen? Ja, zeker,” zegt Dick Sintenie. “Aan de andere kant: dit is ongeveer waar Ajax staat: ongeveer vijftiende van Europa. En ik moet zeggen: ik vond Ajax eigenlijk goed spelen. Ik heb genoten van Álvarez, Timber en Martínez. Die organisatie staat zó goed. Maar voorin miste net dat beetje exceptionele klasse.”

Ajax moet verder en aan de Branietafel denken ze dat Ajax dat ook kan, want zo slecht was het niet tegen de Portugezen. Zondag komt Feyenoord naar Amsterdam. Over de Klassieker praten ze maandag natuurlijk na in een nieuwe editie van Branie.

