Uithuisplaatsingen met kwart gedaald, de Raad voor de Kinderbescherming doet onderzoek

Er werd het afgelopen jaar over de gehele linie minder gedwongen hulp ingezet bij gezinnen. Dinsdag maakt de Raad voor de Kinderbescherming bekend dat het aantal uithuisplaatsingen is gedaald van 1997 in 2021 naar 1572 vorig jaar en het totale aantal verzoeken aan de rechter om een jeugdbeschermingsmaatregel nam af tot 7452 tegenover 9685 in 2021.

Het gaat in het laatste geval niet alleen om uithuisplaatsingen, maar ook om ondertoezichtstellingen van gezinnen waar het niet goed gaat. Dan wordt meegekeken of ouders wel voldoende doen om voor verbeteringen te zorgen. Ook kan aan de rechter gevraagd worden het gezag van ouders te beëindigen, waardoor ze niet langer zeggenschap hebben over hun kind.

Met ouders een plan maken

De daling van het aantal kinderbeschermingsmaatregelen zette in 2018 in, maar in de afgelopen tien jaar was die nog nooit zo groot. Dat terwijl jaar na jaar het streven was zo min mogelijk gedwongen hulp in te zetten.

Dat dit nu beter lukt, komt volgens strategisch beleidsadviseur Bianca Poldervaart van de Raad voor de Kinderbescherming op sommige plekken doordat het ‘heel goed lukt met ouders een plan te maken, zodat een kind thuis kan blijven wonen’. “Er wordt nog scherper nagedacht: hoe creatief kunnen we zijn om kinderen thuis te laten wonen?”

Zo kan intensieve begeleiding thuis, maar ook een schoonmaker of een budgethulp een enorm verschil maken in gezinnen die worstelen. En ja, ook als sprake is van fysiek geweld kan gezocht worden naar manieren om de veiligheid thuis te waarborgen.

Tegelijkertijd zorgen personeelstekorten in de jeugdzorg voor grote dilemma’s. De Raad ziet ook dat terughoudender wordt omgegaan met de inzet van gedwongen hulp, omdat er geen jeugdbeschermer beschikbaar is om het gezin te begeleiden, terwijl de ernst en duur van de problemen daar eigenlijk wel om vragen.

Inzetten op herstel van contact

Ouders hebben zich voor deze ontwikkeling ingezet, door schrijnende verhalen te delen over het gemis van hun kinderen. Er is de Beweging van 0, met daarin kinder- en jeugdpsychiater Peter Dijkshoorn, die zelf ook werkzaam was binnen jeugdzorg.

Advocaten en experts trokken aan de bel, bijvoorbeeld omdat voorheen nog gold dat bij hele jonge kinderen een halfjaar na hun uithuisplaatsing het toekomstperspectief op hun nieuwe verblijfplaats komt te liggen. Bij oudere kinderen gold een termijn van een jaar, terwijl in die periode lang niet altijd de juiste hulp voor biologische ouders en kinderen werd ingezet.

Zo raakten vaders, moeders en kinderen soms onnodig permanent van elkaar afgesneden. In januari volgde een nieuwe richtlijn van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), die voorschrijft dat uithuisplaatsingen zoveel mogelijk voorkomen moeten worden en moet worden ingezet op terugplaatsing en herstel van contact met ouders.

Terughoudender met aanvragen

Nu al lijkt dat dus te gebeuren, maar, zegt directeur Theo Lodder van de Raad, een mijlpaal is nog niet bereikt. “We komen in gezinnen waar de problemen groot zijn en hulp hard nodig is, maar niet voorhanden. We horen van onze raadsonderzoekers dat ze terughoudender zijn met het aanvragen van een kinderbeschermingsmaatregel omdat ze weten dat er geen jeugdbeschermer beschikbaar is.”

Tegelijkertijd is de ‘maatschappelijke tendens’ zeker ook reden om terughoudender te zijn, zegt Poldervaart. “We besteden binnen de Raad voor de Kinderbescherming ook voortdurend aandacht aan dit onderwerp.”

Op sommige plaatsen worden oplossingen beter gevonden dan op andere, zegt Poldervaart. “Op plekken waar een stabiele bezetting is, lukt het vaker een plan te maken met kinderen en ouders, zodat ze toch bij elkaar kunnen blijven wonen.”

Onderling vertrouwen speelt daarbij een belangrijke rol. Want uiteindelijk zijn er nu eenmaal ernstige problemen, als de Raad voor de Kinderbescherming in beeld komt. Niemand wil grote risico’s nemen met de veiligheid van een kind. Poldervaart: “Dat betekent ook dat er ernstige, acute situaties blijven waarbij een uithuisplaatsing nodig is.”

Onwenselijk

Tegelijk wordt ook goed gekeken: wat levert een uithuisplaatsing een kind op? Dat dat nodig is, blijkt ook nu steeds meer jongeren naar buiten treden met hun verhalen over hun tijd in jeugdzorginstellingen. Er waren en zijn ook plekken waar kinderen er niet beter aan toe waren dan thuis, soms zelfs slechter, of steeds weer werden doorgeplaatst.

Te midden van dit alles moet nu zorgvuldig worden onderzocht hoe de daling van het aantal uithuisplaatsingen precies tot stand komt, en wat dat betekent. In sommige regio’s wordt zulk onderzoek al uitgevoerd. Poldervaart: “Het kan ook zijn dat we kinderen missen. Als dat zo is, wordt dat pas op langere termijn duidelijk en dat zou natuurlijk heel onwenselijk zijn. Alle kinderen hebben het recht veilig op te groeien.”