Uitgever van Het Parool, AD en de Volkskrant stapt uit Blendle

De onlinekiosk Blendle op een telefoon. DPG Media stopt definitief de samenwerking met Blendle. Beeld ANP

Die bepaalde dat DPG Media, uitgever van onder andere de Volkskrant, AD en Het Parool, zijn eigen afweging mag maken. Vanwege de gang naar de rechter door Blendle had DPG Media het contract al verlengd tot 1 april dit jaar. Blendle begon in 2014, waarbij klanten per gelezen artikel konden betalen. Ook uitgevers werden per artikel betaald.

Een belangrijke reden dat DPG Media nu met Blendle wilde stoppen is dat het businessmodel is gewijzigd. Daarbij biedt de kiosk, die momenteel in Franse handen is, volgens het mediabedrijf een ‘all you can read’-abonnement aan. Daarmee zou Blendle te veel concurreren met abonnementen die het mediabedrijf aanbiedt. Daarnaast zou de samenwerking te weinig opleveren.

Bedrijfsmodel

Eerder stopte Mediahuis, eigenaar van kranten als NRC en De Telegraaf, al de samenwerking met Blendle. Ook hier zouden wijzigingen in het bedrijfsmodel een reden voor zijn.

Blendle was niet bereikbaar voor commentaar. Tegen mediawebsite Villamedia zei CEO Willem Lems van de onlinekiosk dat de beslissing van DPG Media grote impact heeft op Blendle en dat er een gat wordt geslagen in het aanbod van de kiosk. “Het wrange is ook dat we afgelopen jaar juist voor het eerst een bescheiden winst hebben kunnen boeken,” laat hij weten.