Uitgever door het stof: conclusie boek Anne Frank ongefundeerd

Beeld ANP

Vorige week meldde de uitgeverij dat vanwege de commotie die was ontstaan rond Het verraad van Anne Frank was besloten het boek tijdelijk niet meer te leveren. De uitgever heeft nu besloten het boek met inlegvel weer in de handel te brengen.

‘In het boek wordt de indruk gewekt dat de joodse notaris Arnold van den Bergh de verrader is van Anne Frank, haar familie en de andere onderduikers van het Achterhuis. Op grond van deskundige reacties zijn wij tot het inzicht gekomen dat de conclusie van het onderzoeksteam onvoldoende steun vindt in het beschikbare feitenmateriaal,’ aldus de tekst van het inlegvel. ‘Aan een ieder die zich door dit boek gegriefd voelt, bieden wij onze verontschuldigingen aan. Dit geldt speciaal voor de nabestaanden en verdere familie van Arnold van den Bergh.’

Het verraad van Anne Frank werd op 17 januari met een met geheimhouding omgeven marketingcampagne internationaal gelanceerd. De conclusies van het onderzoek werden meteen die dag al door verschillende Nederlandse experts onderuitgehaald. Een week later besloot Ambo Anthos, die in 2018 volgens bronnen een uitzonderlijk hoog bedrag van anderhalve ton had geboden voor de Nederlandse rechten, een eventuele tweede druk op te schorten.

Aannames

In het boek concludeert een Nederlands/Amerikaans coldcaseteam dat notaris Arnold van den Bergh, lid van de Joodse Raad, hoogstwaarschijnlijk degene is die de familie Frank heeft verraden. Volgens diverse historici en (Joodse) organisaties zou de stelling te veel op aannames berusten. Het coldcaseteam hield vast aan de bevindingen.

Ambo Anthos beriep zich op het feit dat de grote Amerikaanse uitgeverij HarperCollins, die de wereldrechten op bezit, de inhoud van het door de Canadese auteur Rosemary Sullivan opgetekende boek had bepaald. Experts uit het Nederlandse boekenvak achtten het niettemin verwijtbaar dat Ambo Anthos het boek gezien het ‘delicate onderwerp’ niet eerst door inhoudelijk deskundigen heeft laten wegen.

Dat is wel het besluit van de Duitse uitgever HarperCollins Deutschland geweest, die niet in de Amerikaanse campagne meeging en de verschijningsdatum opschortte naar 22 maart. Het is nog onduidelijk of het boek in Duitsland wel wordt uitgegeven. De European Jewish Council heeft HarperCollins publiekelijk opgeroepen de verkoop internationaal stop te zetten, maar daarop is nog niet gereageerd.