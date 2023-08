Uitgeregeerd Rutte IV ondersteunt laagste inkomens, maar rokers en drinkers gaan dat voelen

Demissionair minister Sigrid Kaag bij het ministerie van Algemene Zaken voor een afrondend overleg over de begroting van volgend jaar. Beeld ANP

De laatste begroting die het kabinet Rutte IV deze week maakte voor Prinsjesdag ging ‘sneller dan eerdere edities’, ‘heel gemakkelijk’ en zonder ‘enige ruzie’. Zo’n wonder is dat niet. Het kabinet is demissionair, komt niet meer met nieuw beleid en belangrijker: erg veel geld zit er niet meer in de pot. “Er is dus niet zoveel te willen,” zegt een ingewijde.

Het kabinet dat begon als een investeringskabinet − vooral op stikstof en klimaat − heeft het gedurende de rit steeds lastiger gekregen. Het economisch tij valt tegen en de rente op de staatsschulden steeg flink. Al in het voorjaar zette minister Sigrid Kaag (Financiën) een koerswijziging in: “Niet alles kan meer worden gecompenseerd en de tijd van gratis geld is voorbij.”

Die lijn wordt nu doorgetrokken. De betrokken ministers waren het snel eens dat er eigenlijk maar twee opdrachten op tafel lagen: de koopkracht van álle Nederlanders op peil houden, en voorkomen dat de voorspellingen van het Centraal Planbureau waarheid worden en er volgend jaar 1 miljoen mensen door de armoedegrens zakken.

Ophogingen

Volgens ingewijden slagen die voornemens door 2 miljard euro extra uit te trekken. De laagste inkomens worden geholpen doordat er hogere zorg- en huurtoeslagen worden uitgekeerd en het kindgebonden budget wordt opgehoogd.

Het kabinet probeert daarmee enigszins gerichter te werken. Vorig jaar zette het een bazooka op de massale zorgen over de dure energierekening: er werden miljarden uitgetrokken voor een prijsplafond. Daar profiteerden ook burgers van die zulke steun niet per se nodig hadden. Volgend jaar krijgen alleen de laagste inkomens ondersteuning.

Stijgende accijns

Dat moet wel ergens van betaald worden, uiteraard. Rokers en mensen die alcohol drinken gaan het voelen. Hoeveel duurder een biertje en sigaretten precies worden is nog onduidelijk. Maar de accijns op die genotsmiddelen gaat omhoog. De schatkist moet daar volgend jaar 100 miljoen euro meer door binnenkrijgen.

Ook de hogere middengroepen gaan de rekening betalen. Zij gaan meer belasting betalen over een deel van hun inkomen. Door te schuiven in de belastingtarieven gaan zij over een iets groter deel van hun inkomen het hoogste tarief (49,5 procent) betalen.

Recordprijzen brandstof

Eén dossier waar het kabinet niets aan doet, is dat van de brandstofprijzen. Vorig jaar werden de belastingen aan de pomp verlaagd vanwege de energiecrisis, maar die ‘korting’ loopt op 1 januari af. Automobilisten zijn op een volle tank straks een tientje meer kwijt. Sterker: de consument krijgt straks prijzen van internationale recordhoogte te verstouwen.

Maar de belastingkorting doortrekken zou de staatskas meer dan een miljard euro aan inkomsten schelen. Die ingreep wilde het kabinet niet aan, want dan zou er weer op andere terreinen bezuinigd moeten worden. Dat was in het voorjaar al gedaan, met het uitstellen van de gratis kinderopvang en door de ‘kaasschaafmethode’ te hanteren. Op bijna alle ministeries wordt bezuinigd. Alleen het ministerie van Defensie werd uitgezonderd, vanwege de oorlog in Oekraïne.

De ingewikkelde knoop over de brandstofprijzen mag dus door de Tweede Kamer worden doorgehakt. Die komt na Prinsjesdag toch bijeen in debat en nu, midden in de campagne, wordt dit ‘toch een verkiezingsdebat’, zegt een betrokkene. “Het kabinet is er niet op tegen om de brandstofprijs te verlagen, maar dan moet de Tweede Kamer maar zeggen waar we op gaan bezuinigen.”

Nu het geld van Rutte IV op is, of in ieder geval al een bestemming heeft, komt het initiatief dus buiten de ministersploeg te liggen. Daar is niet erg om gerouwd, zeggen vertrouwelingen van de ministers. Met de demissionaire status en de naderende verkiezingsdag past het kabinet immers ‘slechts op de winkel’. Het is nu vooral een kwestie van de tijd tot de verkiezingen uitzitten. “Daarom gingen de onderhandelingen dus zo soepel,” weet een betrokkene. “De tijd van discussies en grote koerswijzigingen is voorbij, het aftellen is begonnen.”