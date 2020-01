‘Uitgeprocedeerde asielzoekers terugsturen mislukt’

Op de foto staan leden van We Are Here. Veel vluchtelingen behoren tot de groep uitgeprocedeerde asielzoekers. Beeld ANP

Dat meldt Nieuwsuur op basis van onderzoek.

Ook is nauwelijks werk gemaakt van het streven greep te krijgen op de grote groep vreemdelingen die jaarlijks in de illegaliteit verdwijnt. De Adviesraad voor Migratie zegt naar aanleiding van het Nieuwsuur-onderzoek dat op deze manier het asielbeleid wordt ondergraven.

Ongeveer een derde van de vreemdelingen die Nederland per jaar verlaten, keert daadwerkelijk terug naar het land van herkomst. Een kleiner deel wordt teruggestuurd naar het eerste EU-land waar de asielzoeker een aanvraag deed. De helft van de vreemdelingen laat Justitie volgens Nieuwsuur uit het zicht verdwijnen; deze mensen duiken vaak onder in de illegaliteit.

Maatregelen

Groot probleem is dat herkomstlanden weigeren mee te werken aan de terugkeer. In het regeerakkoord werd daarom afgesproken om drukmiddelen te gebruiken, zoals het intrekken van ontwikkelingsgeld, landingsrechten of weigeren van visa. Geen van die maatregelen is echter uitgevoerd, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een van de oorzaken, vertellen bronnen rond dit ministerie, is dat handels- en diplomatieke belangen zwaarder wegen.