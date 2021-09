Uitgelekte Prinsjesdagstukken: bijna niemand gaat er volgend jaar financieel op achteruit

Het demissionaire kabinet wil burger iets meer te besteden geven. Beeld Hollandse Hoogte / David Rozing

Het gemiddelde huishouden houdt volgend jaar een klein plusje over: de koopkracht stijgt dan namelijk 0,1 procent. De koopkracht van werkenden gaat er gemiddeld ook met dat percentage op vooruit, net als die van uitkeringsgerechtigden, alleenstaanden en gezinnen zonder kinderen.

Voor gezinnen met kinderen, gepensioneerden en tweeverdieners zit er géén plusje in. Hun koopkracht blijft volgend jaar gelijk aan die van nu. De enige groep die er op achteruit lijkt te gaan bestaat uit alleenverdieners: zij leveren in 2022 0,2 procent koopkracht in.

Koopkrachtontwikkeling in 2022 Alle huishoudens gemiddeld: +0,1 % - Werkenden: +0,1 %

- Uitkeringsgerechtigden: +0,1 %

-Gepensioneerden: 0,0 %

-Tweeverdieners: 0,0 %

-Alleenstaanden: +0,1 %

-Alleenverdieners: -0,2 %

-Gezinnen met kinderen: 0,0 %

-Gezinnen zonder kinderen +0,1 %

Prognose

Eerder concludeerde het Centraal Planbureau (CPB) dat de economie het ondanks de coronacrisis goed doet. Toch was de prognose dat de burger daar in de portemonnee niet van zou merken. Het CPB verwachtte eerder dat de economie dit jaar bijna 4 procent zou groeien. Volgend jaar wordt een groei van 3,5 procent verwacht. Een uitzonderlijk sterke groei voor een volwassen economie als de Nederlandse.

Toch blijft stijging van lonen uit, is de verwachting. Volgens de CPB-ramingen stijgen de lonen dit jaar gemiddeld 1,9 procent en volgend jaar 2,2 procent. Die stij­ging dreigden overigens te worden opgevreten door inflatie en lastenver­zwa­rin­gen. Per saldo dreigde er dus niemand op vooruit te gaan. Dat voorkomt het kabinet kennelijk, met ingrepen die op Prinsjesdag duidelijk moeten worden.

De werkloosheid loopt na het wegvallen van de coronasteunmaatregelen slechts licht op tot 3,5 procent in 2022, verwacht het CPB.

Het begrotingstekort lijkt dit jaar nog uit te komen op 5,4 procent, maar zou in 2022 moeten slinken tot 2,3 procent, omdat de coronasteun dan is gestopt en er meer belastinginkomsten zullen zijn. De overheidsschuld zou ook iets moeten krimpen: van 57,5 procent dit jaar naar 56,5 procent volgend jaar. De cao-lonen zouden dit jaar 2 procent moeten stijgen en volgend jaar 2,2 procent.

Eind vorige maand lekte al uit dat het kabinet op Prinsjesdag 6,8 miljard euro uittrekt voor extra klimaatmaatregelen. Dat geld gaat vooral naar subsidies, bijvoorbeeld om elektrisch rijden te stimuleren en huizen te isoleren.