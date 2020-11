Uitgebreid onderzoek naar psyche Tahsin E. (31), die zinde op aanslagen in Amsterdam

De Canal Parade door de Amsterdamse grachten. De optocht zou een doelwit zijn geweest voor E. Beeld ANP

Een ‘milieudeskundige’ kijkt bovendien naar de omgeving van Tahsin E. De rapportage(s) over die onderzoeken worden in januari verwacht. Op grond daarvan bepaalt de rechtbank of E. een straf moet krijgen of dat hem een andere maatregel moet worden opgelegd, zoals gedwongen opname in een inrichting. Dat bleek vrijdagmorgen tijdens de eerste, inleidende zitting in zijn proces.

Bommenexperts onderzoeken nog in hoeverre E. echt een aanslag had kunnen plegen met de spullen waarop hij uit was.

Deelnemers Pride, Joden en agenten doelwit

Onder anderen ‘deelnemers van de Pride’, ‘Joden’ en de politie (‘kanker stinkdieren’) zouden doelwit zijn geweest van zijn plannen, die hij soms ook deelde via sociale media. Hij zou automatische vuurwapens en explosieven hebben willen bemachtigen en maken en verdiepte zich in het gedachtegoed van onder andere Islamitische Staat en Al Qaida. Het Openbaar Ministerie heeft aan de aanklacht toegevoegd dat hij ‘trainde voor terroristische misdrijven’.

De autistische Tahsin E. kreeg eerder een bescheiden straf voor het maken van een op afstand bedienbare aansteker die mogelijk als ontstekingsmechanisme moest dienen. Hij werd opnieuw onderwerp van onderzoek na een ambtsbericht van een inlichtingendienst in juni over zijn nieuwe terroristische plannen. Inderdaad bleek E. te filosoferen over een ‘aanslag op een politiebureau met een kalasjnikov en een bom’, al kon hij die ook ‘over 10 of 30 jaar plegen’.

‘Politie raken met kogel’

Hij bleek ook volop in de weer met ideeën over een aanslag op de Pride (waarvan de botenparade dit jaar overigens vanwege corona niet doorging) en geweld tegen Joden en politiemensen. Aan de reclassering appte hij: ‘de dag gaat wel een keer komen dat ik de politie ga raken met een kogel’.

Hij zocht online naar grondstoffen voor explosieven en bestelde die bij een laboratorium. In zijn slaapkamer zijn ook spullen aangetroffen die gebruikt kunnen worden voor het maken van een bom. Op zijn aanwijzing is onlangs nog waterstofperoxide gevonden in zijn kamer. Toen begin augustus een luchtdrukwapen bij hem werd geleverd, werd hij door een arrestatieteam opgepakt in zijn woning in Amsterdam.

De officier van justitie uitte vrijdagmorgen ‘grote zorgen’ over E., die ‘een fascinatie heeft voor wapens en explosieven en de vaardigheid heeft daar wat mee te doen’. Ze vindt het vooral belangrijk zijn handelen ‘te duiden’ aan de hand van gedragsonderzoek.

‘Heel kwetsbaar’

De officier van justitie benadrukte overigens dat de ‘heel kwetsbare’ E. bewust niet op de terroristische afdeling in Vught is geplaatst, maar in het penitentiair psychiatrisch centrum in het huis van bewaring in Zaanstad.

Advocaat Inge Raterman vroeg de rechters niet om E.’s vrijlating, omdat ook zij duidelijkheid wil over zijn geestelijke toestand. Over de op zijn aanwijzing gevonden waterstofperoxide zei ze dat het gaat om ‘een oplossing van 3 procent die hij gebruikt om zijn vaak ontstoken tandvlees mee te verzorgen’. “Mijn cliënt begrijpt waarom hij vastzit en zou zelf willen streven naar een vorm van begeleid wonen waarin hij niet meer bezig zou zijn met feiten zoals die waarvan hij nu wordt verdacht. Hij wil rust in zijn hoofd,” aldus advocaat Raterman. Zijn zelfmoordneigingen heeft E. momenteel onder controle, voegde ze daaraan toe.

In de zaak is op 20 januari een nieuwe inleidende zitting en de rechtbank hoopt het dossier op 18 februari inhoudelijk te behandelen.