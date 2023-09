Uit Oekraïne gevluchte derdelanders mogen blijven tot uitspraak Raad van State

Staatssecretaris Eric van der Burg. Beeld ANP

In Amsterdam verblijven op dit moment ongeveer driehonderd derdelanders in de gemeentelijke opvang voor Oekraïeners. Zij hebben niet de Oekraïense nationaliteit, maar komen uit landen als Nigeria, Marokko, Algerije, India en Turkmenistan. Velen woonden al jaren in Oekraïne met een studie- of werkvisum, toen in februari 2022 de oorlog uitbrak.

De derdelanders die naar Nederland vluchtten kregen dezelfde bescherming als Oekraïners. Het gaat volgens de rijksoverheid om circa 4660 mensen.

Het kabinet wilde eerder dat derdelanders maandag hun recht op bescherming en opvang kwijtraken. Dan moeten ze ook de gemeentelijke opvanglocaties of gastgezinnen verlaten. Ze mogen niet meer werken en krijgen geen leefgeld. Wel staat het hen vrij hier asiel aan te vragen. Maar het merendeel komt uit landen waar geen oorlog is en maakt geen kans op een verblijfsvergunning. Wie geen asiel of studievisum aanvraagt, moet binnen 28 dagen vertrekken uit Nederland en eventueel terug naar het land van herkomst.

Speciale regeling

Oekraïners vallen onder een speciale Europese vluchtelingenregeling. Zij hebben recht op opvang in de Europese Unie en hoeven daarvoor niet speciaal asiel aan te vragen. Die regeling is ooit ingesteld na de oorlog in voormalig Joegoslavië toen in veel buurlanden de asielprocedures vast liepen door een grote toestroom van Bosnische vluchtelingen. Die aparte status geldt alleen voor staatsburgers van een Europees land in oorlog en niet voor mensen met een andere nationaliteit die op het moment dat de oorlog uitbrak toevallig in Oekraïne waren. Zij moeten wel asiel aanvragen.

Sinds de oorlog uitbrak kwamen er zo’n 90 duizend Oekraïners naar ons land. Gemeenten bieden hen opvang en een woning. Aanvankelijk gold voor de zogeheten derdelanders een tijdelijke uitzondering, zodat ze op adem konden komen. Ook zij worden nu opgevangen door gemeenten. Maar die overgangsregeling moet stoppen, vindt het kabinet. Van der Burg had hen tot maandag 4 september gegeven, daarna moesten ze uit hun woning.

Enkele derdelanders stapten naar de rechter. Dat leidde tot verschillende uitspraken: de ene rechter stelde dat iemand mocht blijven, de andere oordeelde dat de Staat gelijk heeft en dat derdelanders moeten vertrekken. De Raad van State moet nu als hoogste rechter een definitief oordeel vellen. Dat oordeel komt naar verwachting in november. Tot die tijd mogen alle betrokkenen blijven.

Maar, meldt Van der Burg, ‘het kabinet staat nog steeds achter haar standpunt dat de beëindiging van het verblijf van derdelanders juridisch juist is’.

