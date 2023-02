Uit kliniek in Nijmegen ontsnapte tbs’er Sherwin W. opgepakt in Spanje

Sherwin W. Beeld Politie

De 27-jarige man ontsnapte in juni vorig jaar samen met Luciano D. uit de Pompekliniek in Nijmegen. Daar zat hij een straf uit voor onder meer een gewapende overval, waarbij een slachtoffer om het leven kwam.

Luciano D. werd al na twee dagen van de A12 geplukt en de man die het duo hielp ontsnappen met een slijptol is al veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. Maar van W. ontbrak nog altijd ieder spoor. Het OM zette de voortvluchtige daarom op de nationale opsporingslijst, een lijst met de meest gezochte personen van Nederland.

Sinds december stond hij zelfs op Europe’s Most Wanted List. Ook werd er een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidde tot zijn aanhouding. De voortvluchtige is te herkennen aan twee gouden tanden en een tatoeage op zijn borst. “Benader hem alstublieft niet zelf, hij heeft niet voor niets onder andere TBS gekregen; voor een dubbele afpersing en een fatale overval,” schreef de politie vorig jaar.

Ouderwets recherchewerk

Uiteindelijk is W. niet dankzij een tip maar door ouderwets recherchewerk gevonden, meldt een woordvoerder van het landelijk parket. Bij de intensieve zoekactie naar W. werd samengewerkt met onder meer Duitsland, België en Spanje, meldt het OM. Dat gaat Spanje vragen de man over te leveren aan Nederland.

W. zat in de Pompekliniek omdat hij betrokken was bij meerdere gewelddadige afpersingen en een overval met fatale afloop. In 2015 zat hij in de laatste fase van zijn jeugd-tbs toen hij, terwijl hij zou gaan werken, een roofoverval pleegde. Daarbij schoot hij de 48-jarige Tilburger Mick Pitai dood. W. werd uiteindelijk veroordeeld tot vijf jaar en zes maanden gevangenisstraf plus tbs.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: