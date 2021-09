Uber moet van rechter chauffeurs in dienst nemen

Beeld ANP

Dit betekent dat chauffeurs vanaf het moment dat ze hebben ingelogd op de Uberapp recht hebben op salaris volgens de cao voor taxivervoer, zegt FNV-onderhandelaar Amrit Sewgobind. “Wij zijn heel blij met deze uitspraak, waarin we alleen op een paar kleine puntjes niet in het gelijk zijn gesteld.”

Het vonnis van de rechtbank betekent een bom onder het verdienmodel van Uber: het bedrijf stelde zich altijd op het standpunt dat het geen taxibedrijf is, maar alleen vraag (klanten) en aanbod (chauffeurs) met elkaar in contact bracht. Daar heeft de rechter nu dus een streep door gezet.

Schijnzelfstandigheid

De FNV stelt zich op het standpunt dat taxichauffeurs lijden onder schijnzelfstandigheid: ze hebben geen vrijheid om klussen te weigeren en kunnen ook niet onderhandelen over de tarieven die ze daarvoor rekenen. De FNV vindt daarom dat de rechten van de chauffeurs moeten aansluiten bij hun feitelijke behandeling, als werknemers dus.

Volgens Sewgobind is Uber zo’n groot bedrijf dat ze het zich ‘gemakkelijk’ kunnen veroorloven om de chauffeurs die voor hen rijden in dienst te nemen. “Ze zeggen altijd dat ze daar de middelen niet voor hebben, maar dat hebben ze natuurlijk wel. Toen de rechter in Groot-Brittannië hen daartoe veroordeelde, was er ook geld genoeg.”

FNV stapte eind vorig jaar naar de rechter. De vakbond ergert zich aan het beleid van Uber om chauffeurs niet in dienst te nemen, maar ze aan te merken als zzp’er. Daardoor krijgen de chauffeurs volgens de bond minder betaald en hebben ze minder rechten.

Algoritme

De rechtbank schrijft in het vonnis dat ‘zodra de chauffeurs gebruikmaken van de Uberapp’, zij onderworpen zijn aan de werking van het door Uber ontworpen algoritme. “De chauffeurs vallen daarmee onder het ‘modern werkgeversgezag’ dat Uber via de app uitoefent.”

Door de uitspraak vallen de Uberchauffeurs voortaan onder de cao voor taxibedrijven. Dit betekent dat chauffeurs in sommige gevallen recht hebben op achterstallig salaris. Voor het niet nakomen van de cao moet het platformbedrijf ook nog eens 50.000 euro betalen aan FNV.

De bond komt al langer in het verweer tegen constructies waarbij platformbedrijven als Uber gebruikmaken van zzp’ers. Zo was er eerder dit jaar een zaak tussen de vakbond en maaltijdbezorger Deliveroo. Daarin stelde de rechtbank ook dat Deliveroo zijn bezorgers een arbeidscontract moet aanbieden als zij dat willen.