Uber-klokkenluider: ‘Warme, gezellige relatie’ met Belastingdienst

De ontmoeting waar Neelie Kroes voor ijverde: premier Rutte, toenmalig Uber-ceo Travis Kalanick en Neelie Kroes tijdens een reis van Rutte naar Silicon Valley. Beeld ANP

Dat heeft Mark MacGann, ooit een toplobbyist voor Uber, aan de Tweede Kamer verteld tijdens een hoorzitting. MacGann is inmiddels klokkenluider over de praktijken van het agressief opererende bedrijf. Hij lekte duizenden documenten.

Voor een belangrijk deel gaan die over Nederland, ons land heft belasting over alle winsten van Uber buiten de VS. Het internationale hoofdkantoor van Uber is sinds 2012 in Amsterdam gevestigd. De bijgaande belastingdeal is altijd geheim gebleven.

Volgens MacGann betaalt Uber een schijntje aan belasting: over 1 procent van de inkomsten buiten de Verenigde Staten 25 procent belasting in Nederland. Kamerlid Pieter Omtzigt omschreef de deal zo: “Als je 1000 euro verdient, hoef je maar 10 euro op te geven, en daarover draag je 2,50 euro af.”

De rest ging via de Kaaimaneilanden en de Bahama’s rechtstreeks naar de aandeelhouders. MacGann: “Wij van Uber hebben Nederland voorgehouden dat we banen en belastinginkomsten zouden brengen. Dat is niet gebeurd.”

Sweet deal

Hij spreekt van een ‘sweet’ belastingdeal en van een ‘makkelijke’, ‘gezellige relatie op een dagelijkse basis’ tussen Uber en de Belastingdienst. MacGann zegt dat de fiscus hielp bij het achterhouden van informatie, toen buurlanden als Frankrijk wilden onderzoeken of er belasting werd ontweken.

De Belastingdienst heeft altijd gezegd dat ‘uitvoerig intern onderzoek’ heeft uitgewezen dat de dienst zich aan de wet heeft gehouden. MacGann: “We vertelden mensen dat we in Nederland zaten omdat hier iedereen zo goed Engels sprak. Maar het ging om het lage belastingtarief.”

MacGann zegt over gespreksverslagen te beschikken van een ontmoeting in 2016 tussen premier Mark Rutte en toenmalig Uber-topman Travis Kalanick. Hij wil deze nog vrijgeven, zegt hij, maar de documenten zijn al opgevraagd door Frankrijk. Volgens MacGann is met Rutte niet over de belastingdeal gesproken.

De ontmoeting is hoe dan ook omstreden, omdat het een gevolg lijkt van een mogelijk illegale lobby door VVD-prominent Neelie Kroes. Zij drong er in 2015 bij Rutte per sms op aan dat hij Kalanick zou ontmoeten. Zij had een ‘fascinerende ontmoeting’ gehad en stelde voor Kalanick te laten ‘invliegen’. “Je moet hem ontmoeten,” smste Kroes. “Ben jij volgende week weer in het Torentje?”

Afschrift van sms van Kroes aan Rutte. Beeld Rijksoverheid

Rutte hield overigens in 2015 de ontmoeting met Kalanick af, die kwam dus alsnog tot stand toen hij een paar maanden later naar Silicon Valley afreisde voor een werkbezoek. Op foto’s poseerden Rutte, Kalanick en Kroes.

Kroes’ lobby voor die ontmoeting wordt nog onderzocht, want ze was destijds net gestopt als Eurocommissaris en brak mogelijk de regels door lobbywerk te doen. Ze nam daarmee niet de ‘afkoelingsperiode’ van twee jaar in acht na haar werk als EU-commissaris. Sterker: volgens MacGann begon Kroes al tijdens haar periode bij de EU de belangen van Uber te verdedigen. “In het voorjaar, of de zomer van 2014,” aldus MacGann. Volgens hem was de bedrijfstop ‘high’ van hoe ‘makkelijk we toegang hadden’ tot de hoogste politici. “Uber heeft hen in de maling genomen, ook in Nederland.”