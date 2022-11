Twitter schendt privacy van ‘miljoenen Nederlanders’, stichting wil massaclaim indienen

Het hoofdkwartier van Twitter, downtown San Francisco. Beeld AFP

Een jonge stichting zegt het op te nemen voor Nederlanders die in tienduizenden apps – als Buienradar, Shazam, Duolingo, Flitsmeister – zouden zijn bestolen van privacygevoelige gegevens door een dochterbedrijf van Twitter, Mopub.

Dat zit zo: Mopub zorgde in zeker 30.000 apps (Android en Apple) voor het tonen van advertenties en verzamelen van gebruiksgegevens. Volgens Anouk Ruhaak, een van de initiatiefnemers, werd daarbij veel meer informatie geoogst dan nodig was voor het functioneren van die toepassingen. “Voor een taalapp als Duolingo is het logisch dat vastgelegd wordt in welk land een gebruiker actief is,” geeft ze als voorbeeld. “Maar niet de woonplaats. En dat gebeurde wel.”

Bovendien werd die informatie volgens haar voor goed geld verkocht, onder meer aan grote online adverteerders. Die konden met die info gedetailleerde persoonlijke profielen opstellen en op basis daarvan advertenties of diensten toespitsen. “Daar heeft Twitter tussen 2013 en 2022 veel geld mee verdiend. Dat moet wat ons betreft naar de gedupeerden.”

Menstruatiecyclus

Nu zullen veel smartphonegebruikers weten dat al die gratis apps helemaal niet zo gratis zijn, maar zelden beseffen hoe veel ze opgeven voor het gebruik ervan. Niemand die de vaak ellenlange gebruiksovereenkomst leest voor hij een app installeert. Als daar al in staat dat er data worden verzameld, dan is dat vaak goed verborgen en omfloerst verwoord.

Inzage in wat wordt vastgelegd is vrijwel onmogelijk, evenals achterhalen waar al die gegevens terechtkomen. “Niemand weet welke app wat verzamelt. Maar je hebt ze wel nodig om mee te kunnen doen aan de samenleving.”

Volgens Ruhaak zijn er allerlei scenario’s denkbaar. “Van vrouwen die hun menstruatiecyclus bijhouden in de ene app en vervolgens geen vacatures meer te zien krijgen in een vacature-app omdat ze blijkbaar zwanger willen worden. Of mensen die een koran-app gebruiken, maar ook op Grindr actief zijn. Bedrijven als Mopub kunnen al die informatie combineren.”

Maar, moet ze toegeven, of zulke praktijken met behulp van Mopub hebben plaatsgevonden, is nauwelijks vast te stellen. “Het zijn voorbeelden van wat kán gebeuren. Maar omdat het zo ondoorzichtig is, is eigenlijk niet aan te tonen dat het ook gebeurt.”

Kinderen

Dat hoeft ook niet, meent Ruhaak. “In Europa mogen bedrijven niet op deze manier data verzamelen zonder toestemming van de gebruiker. Zeker niet bij kwetsbare doelgroepen als kinderen. Gegevensverzameling mag alleen voor het doel van de app. Dat is hier niet het geval.”

De stichting zoekt gedupeerde Nederlanders die tussen 2013 (toen Twitter Mopub voor 350 miljoen kocht) en 2021 apps hebben gebruikt waarmee Mopub deze informatie verzamelde. “Volgens onze inschatting gaat het alleen in Nederland al om 10 miljoen mensen, van wie een miljoen minderjarigen.”

Maar die schade zal juridisch lastig vast te stellen zijn. Net zo goed als de vraag of Mopub moet worden aangepakt, of de betrokken apps die dit mogelijk maakten. Bovendien bestaat het bedrijf niet meer. Twitter rondde begin dit jaar de verkoop (voor ruim een miljard dollar) aan advertentieplatform Applovin af. Dat heeft Mopub opgebroken en in de eigen activiteiten ondergebracht. Ruhaak: “Het gebeurt allemaal nog steeds.”

Dat de timing wat ongelukkig is, gezien de kersverse overname van Twitter door Elon Musk en de daaropvolgende ingrepen waarbij de bedrijfstop en de helft van het personeel is weggestuurd, mag geen obstakel zijn, vindt ze. “Als Musk echt schoon schip wil maken, gaat hij met ons om tafel voor een schikking.”

Duizenden deelnemers

De initiatiefnemer wil niet zeggen bij welk aantal deelnemers de massaclaim wordt doorgezet. “Wij hopen op duizenden mensen.” Evenmin is duidelijk welk bedrag deelnemers kunnen verwachten mocht de claim worden geschikt of door een rechter toegewezen. “Er zijn in vergelijkbare zaken in Europa bedragen tussen de 250 en 2500 euro uitgekeerd.” Degelijke zaken duren gemiddeld zes jaar.

Sowieso wil Ruhaak met de zaak meer aandacht genereren voor online privacy. Als onderdeel – en wervingskanaal – voor de claim start de stichting dinsdag een website waarin wordt uitgelegd hoe privacyschending plaatsvindt. “Ik wil eigenlijk vooral dat mensen zich hier bewust van worden. Je kunt je privacy maar één keer weggeven.”

Massaclaims De Nederlandse wet maakt het sinds twee jaar veel makkelijker om massaclaims in te dienen. Veel claimadvocaten strijken zelfs hier neer, omdat ons land na de VS een van de toegankelijkste is voor zulke – potentieel lucratieve – zaken. Dat is volgens Ruhaak hier niet het geval. “Ik ben deze zaak gestart naar aanleiding van een Noors rapport over hoe Mopub informatie verzamelde via Grindr (waarvoor de Noorse toezichthouder de app ook heeft beboet). Wij hebben de stichting Databescherming eind vorig jaar opgezet en daar vervolgens deskundigen en juristen bij gezocht, niet andersom.” Het is niet de eerste Nederlandse massazaak vanwege digitale privacyschending. Vorig jaar startte een claimgroep een zaak (à 1,4 miljard euro) tegen TikTok, dat slordig zou omspringen met data van minderjarigen. In 2020 begon de Consumentenbond een massa-actie tegen Facebook. Voor de Twitterclaim kunnen Nederlandse appgebruikers zich gratis melden. Pas als er een schikking is of uitspraak van een rechter tegen Twitter, wordt 20 procent (het maximum toegestane percentage) van de schadevergoeding gebruikt om de gemaakte kosten te dekken. Alhoewel een stichting geen winst kan maken, mag de achterliggende partij dat wel. Om de kosten vooraf te dekken is het Britse Orchard Global aangetrokken. Die schiet een ongetwijfeld gelimiteerd bedrag voor, maar strijkt vervolgens na aftrek van onkosten ook de commissie van 20 procent op. Omdat in Nederland advocaten nooit op ‘no win, no fee-basis’ mogen werken, zullen ook de aangetrokken advocatenkantoren (Birkway en Boekx) aan de zaak verdienen.