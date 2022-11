Twitter begonnen met invoeren omstreden abonnement van 8 dollar

Beeld AFP

Het gaat om een nieuwe versie van Twitter Blue, een betaalde dienst die nu nog 5 dollar kost. De controversieelste aanpassing van Musk is dat hij gebruikers wil laten betalen voor het verificatievinkje waarmee ze bewijzen daadwerkelijk te zijn wie ze zeggen te zijn. Bekendheden, bedrijven, overheidsinstanties en een aantal journalisten maken nu nog gratis gebruik van dit tekentje om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan.

Het is nog niet mogelijk om gebruik te maken van de nieuwe versie van Twitter Blue, verduidelijkte directeur voor productontwikkeling Esther Crawford in een bericht op het sociale medium. “Sommige mensen zien updates omdat we op dit moment tests uitvoeren en aanpassingen doorvoeren.”

Het abonnement van 8 dollar geeft mensen ook de mogelijkheid langere video’s of audiofragmenten te plaatsen. Daarnaast verschijnen berichten van deze betalende leden hoger in de reacties onder een tweet.

Advertenties opgeschort

Musk wil meer geld ophalen bij gebruikers van Twitter om minder afhankelijk te worden van adverteerders. Op dit moment zijn zij nog veruit de grootste inkomstenbron voor het platform. Maar uit onzekerheid over de koers van het bedrijf onder ‘s werelds rijkste persoon hebben veel grote merken hun advertenties op Twitter opgeschort.

Musk schrijft dat Twitter dagelijks 4 miljoen dollar verliest door de advertentiestops. Hij legt de schuld bij ‘activisten’ die hun zorgen uitten over de mogelijke versoepeling van de gedragsregels op Twitter die een toename van haatdragende berichten zou kunnen veroorzaken. Maar bij bedrijven speelt ook mee dat de helft van het personeel van Twitter is ontslagen, onder wie marketing- en salesmedewerkers.

‘Geen bemoedigend begin’

De Verenigde Naties hebben er bij Musk op aangedrongen mensenrechten te respecteren. Twitter is relatief klein, maar speelt een grote rol bij nieuwsgaring, informatievoorziening en het publieke debat. Berichten dat Musk de gehele Twitter-afdeling voor mensenrechten en vrijwel alle medewerkers voor ethisch gebruik van algoritmen heeft ontslagen, zijn volgens VN-mensenrechtenchef Volker Türk ‘geen bemoedigend begin’.

Musk heeft meermaals benadrukt dat er nog niets is veranderd aan de regels op Twitter en dat het toezicht op berichten doorgaat. Hij wil hier ook een onafhankelijke raad voor opzetten.