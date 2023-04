Twijfel bij voorstel vleesheffing: ‘Alles is al zo duur’

Varkensvlees in een Nederlands winkelschap. Beeld ANP

“Boodschappen zijn al zo duur,” benadrukt Gert-Jan Oplaat, voorzitter van Nepluvi, de koepel van pluimveeslachterijen. “In de afgelopen verkiezingen heeft de kiezer juist laten weten genoeg te hebben van al deze dwingelandij. Houd ermee op. Een vleesheffing is zeer onverstandig.”

Zorgkosten

Dinsdagochtend riep de Tapp Coalitie, een verbond van organisaties die de productie en consumptie van eiwitten wil verduurzamen, op tot een vleesheffing van enkele euro’s per kilo. Na eerder argumenten als milieu en klimaat te hebben aangehaald, wijst ze nu op de jaarlijkse zorgkosten van 1,1 miljard euro die volgens de Wageningen Universiteit zijn te wijten aan de overmatige consumptie van vlees.

Tappdirecteur Jeroom Remmers roept de politiek op tot invoering van een vleestaks per kilo van 5,70 voor rund- en bewerkt vlees, 4,50 voor varkensvlees en 2,00 voor kippenvlees. De opbrengsten van de heffing wil de Tapp Coalitie gebruiken om gezond voedsel goedkoper te maken.

Ook kan een deel terugvloeien naar boeren om hun bedrijf te verduurzamen. “Als we zorgen dat de consument de echte prijs betaalt inclusief milieukosten, krijg je als bijvangst vanzelf een voordeel voor de volksgezondheid,” stelt Remmers, die tot op internationale VN-klimaatconferenties lobbyt voor een ‘eerlijke vleesprijs’.

Het ingewikkelde aan vlees is echter dat er een belangrijk verschil is met roken. Eén sigaret is slecht, maar één biefstukje lijkt eerder gezond. De Gezondheidsraad adviseert niet om helemaal geen vlees meer te eten. Er zitten namelijk belangrijke voedingsstoffen in.

Extra administratie

Ook Linda Verriet, voorzitter van de Producenten Organisatie Varkenshouderij wijst op de belangrijke voedingsstoffen in vlees. “Bij een hogere prijs gaan consumenten kiezen voor minder kwalitatieve voedingsmiddelen met een lagere voedingswaarde. Dat leidt pas tot stijgende maatschappelijke kosten,” stelt zij. Uiteraard heeft de POV, net als slachterijen en slagers, een belang bij verkoop van vlees.

De Consumentenbond wil zich desgevraagd niet uitspreken over een vleesbelasting. Wel is ze voor een nultarief voor btw op groente en fruit, tegen de hoge inflatie en zodat mensen goedkoper gezond kunnen eten. Ook een suikertaks op frisdranken ziet de Consumentenbond wel zitten.

Slagerijvereniging KNS noemt de vleesheffing een ineffectieve maatregel die leidt tot extra administratieve lastendruk. “De vleestaks kan tot gevolg hebben dat er meer vlees uit het buitenland wordt verkocht,” zegt woordvoerster Eva Westerhof. Juist de slager is volgens haar de toegang voor de consument tot Nederlands vlees en een persoonlijk voedingsadviseur. Slagers hebben het bovendien al niet makkelijk. “De vleestaks vormt nóg een bedreiging voor de slager als zelfstandige versspecialist in de lokale winkelstraat.”

Brug te ver

Ernst & Young constateerde in 2021 dat introductie van een verbruiksbelasting op vlees ‘nauwelijks uitvoerbaar’ is. Ze stelde dat in een studie in opdracht van het ministerie van LNV. Knelpunten, aldus E&Y, liggen vooral bij de Belastingdienst als uitvoeringsorganisatie. Onlangs concludeerde het kabinet nog dat een nultarief voor btw op groente voorlopig een brug te ver is.

CO 2 -voetafdruk