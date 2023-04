Tweede verdachte aangehouden voor schietpartij Muiden

Beeld Joris van Gennip

De verdachte is een 31-jarige man. Donderdag werd al een 28-jarige man aangehouden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Bij het schietincident op de Herengracht in Muiden raakte rond 18.00 uur een man gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en daar geopereerd. Of de verdachten en het slachtoffer elkaar kennen, wordt nog onderzocht.

De Herengracht in het vestingstadje is een drukke straat langs de sluis, met horeca en drukbezochte terrassen. Na de schietpartij zijn de verdachten weggerend. De eerste verdachte kon later op de avond worden aangehouden, zo meldde de politie donderdagavond.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: