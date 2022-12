Tweede verdachte aangehouden voor dodelijke schietpartij Zuidoost: 15-jarige jongen uit Dordrecht

Beeld Joris van Gennip

De verdachte komt uit Dordrecht. Net als de eerder aangehouden 16-jarige verdachte uit Amsterdam zit hij nu vast in alle beperkingen, wat betekent dat hij enkel contact mag hebben met een advocaat. Volgens de politie heeft de verdachte zich zelf bij het politiebureau gemeld. Een woordvoerder wil niet zeggen of hij gevraagd was zich te melden, of dat hij op eigen initiatief is gekomen.

Bedreigd

Roffinho van Suijdam werd vrijdag in het bijzijn van zijn broer en een vriend rond 22.30 uur neergeschoten voor het portiek van het huis aan de Haardstee in Zuidoost waar hij woonde met zijn moeder. Hulpverleners probeerden hem tevergeefs te reanimeren. De jongen overleed op straat.

Het slachtoffer werd al langer bedreigd in een hoog opgelopen conflict, dat verband houdt met de drillrapscene. Of die ruzie ook de aanleiding van de schietpartij is, is nog onduidelijk.

De politie hield eerder ook twee andere verdachten aan, maar zij bleken niets met het incident te maken te hebben en zijn weer vrijgelaten.

