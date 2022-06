Tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid dood Amstelveense man

Beeld Joris van Gennip

De 71-jarige verdachte heeft zowel de Israëlische als de Poolse nationaliteit, laat het OM weten. Hij is op 14 juni 2022 aangehouden in Amsterdam. De andere verdachte werd al op 26 april 2022 aangehouden in Duitsland. De Nederlandse recherche kon na onderzoek zijn identiteit achterhalen. Die verdachte heeft zowel de Israëlische als de Litouwse nationaliteit.

Het motief van de moord is volgens het OM nog niet duidelijk. Het slachtoffer was geen bekende bij de politie.

Vermissing

Het slachtoffer, dat jaren geleden uit Syrië vluchtte en werkte als pakketbezorger, werd op 10 april 2021 door een familielid als vermist opgegeven. Hij was toen al twee dagen onbereikbaar en niet op zijn werk verschenen. Er werd rekening mee gehouden dat de man ontvoerd zou kunnen zijn. Op 12 april 2021 werd hij aangetroffen in een inbeslaggenomen bestelauto op de Latherusstraat in Noord. Hij bleek doodgeschoten te zijn op de Parelvisserslaan in Amstelveen en zou al langere tijd in de gaten worden gehouden.

De voorlopige hechtenis van beide verdachten is met negentig dagen verlengd. Ze zaten tot afgelopen vrijdag in beperkingen.

