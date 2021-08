Tweede verdachte (18) opgepakt in zaak-Mallorca, Sanil B. toch verdacht van doodslag Carlo (27)

Het strand van El Arenal in Palma de Mallorca. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De verdenking tegen Sanil B. is daarmee vrijdag uitgebreid. Volgens het Openbaar Ministerie is dat gebeurd op basis van verklaringen van getuigen in combinatie met de beelden die al beschikbaar waren.

De tweede verdachte, volgens bronnen de 18-jarige Hein B. uit Hilversum, wordt er ook van verdacht betrokken te zijn bij het dodelijke geweld tegen Heuvelman, net als van poging doodslag op een ander slachtoffer op de boulevard van El Arenal.

Vakantie

De twee verdachten waren met een vriendengroep op vakantie op het Spaanse eiland waar ruzie werd gezocht met andere vakantiegangers. De 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen werd daarbij dusdanig mishandeld dat hij later aan zijn verwondingen overleed. Dit gebeurde tijdens de tweede vechtpartij, op de boulevard. Eerder was er ook al ruzie in een horecagelegenheid.

Na de incidenten vertrok de groep op één persoon na snel naar Nederland. Een van de jongens bleef achter om de sleutels van het appartement waar de groep verbleef weer in te leveren. Hij werd uiteindelijk opgepakt en verhoord door de Spaanse politie, maar werd daarna weer vrijgelaten omdat op beelden te zien is dat hij geen grote rol zou hebben gespeeld bij de vechtpartij.

Belangrijke ontwikkeling

Het Spaanse onderzoek is recent overgedragen aan justitie in Nederland en zij pakten woensdag de eerste verdachte op. Sanil B. wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris die zal beslissen of het voorarrest wordt verlengd. De tweede verdachte zal maandag 9 augustus worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

“Hoewel dit een belangrijke ontwikkeling is, gaat het onderzoek van de politie en Openbaar Ministerie Midden-Nederland in volle gang door,” laat justitie weten. “Zo is de politie bezig om ook op basis van de aanvullende beelden de rol van de andere betrokkenen in kaart te brengen en de identiteit van de personen op de beelden te achterhalen.”

Getuigen

De politie hier heeft inmiddels meerdere getuigen gehoord, sommigen waren op eigen initiatief naar de politie gestapt. Op meerdere beelden van de incidenten is te horen dat omstanders Nederlands spreken, het OM roept ook hen op zich nog bij de politie te melden.

Inmiddels hebben elf personen als getuige verklaringen afgelegd in dit onderzoek, van wie acht zelf ook aangifte hebben gedaan van tegen hen gepleegd geweld. Alle getuigen hebben de Nederlandse nationaliteit, meldt het OM.