Tweede Kamer wil verspreider van slachtoffervideo's aanpakken: ‘Pijnlijk dat deze beelden blijven rondzingen’

Het heftige geweld op station Bijlmer Arena werd gefilmd en die video ging vervolgens op sociale media volop rond. Beeld -

Over het strafbaar stellen van het online delen van filmpjes waarin grof geweld wordt gebruikt wordt al jaren gesproken. CDA en PvdA zetten daar nu vaart achter. Aanleiding is de video waarop te zien is hoe een onbekende man op station Bijlmer Arena door een groep jongeren wordt geschopt, geslagen en op het spoor geduwd.

De beelden zijn intussen al ruim een miljoen keer bekeken. “Als je hulp nodig hebt, wil je dat iemand een hand uitsteekt, niet zijn telefoon pakt om je te gaan filmen,” zeggen Tweede Kamerleden Anne Kuik (CDA) en Songül Mutluer (PvdA). “We kennen heel veel afschuwelijke voorbeelden van kwetsbare slachtoffers die online worden gezet.” Regeringspartij ChristenUnie kijkt met belangstelling naar het wetsvoorstel. “Het is verschrikkelijk als je slachtoffer wordt van geweld. Het is extra pijnlijk als de beelden daarvan dan nog jaren op het internet rondzingen,” aldus Mirjam Bikker (CU).

De wet behoeft wel verdere uitleg. Zo is het filmen van bijvoorbeeld een mishandeling niet strafbaar. Ook het bezitten van dergelijke filmpjes op je telefoon blijft toegestaan.

In sommige gevallen doet de politie immers een oproep om (camera)beelden te delen in het kader van opsporing. De wet gaat uitsluitend over het verspreiden op sociale media en de focus ligt bij de originele bron van het filmpje. Wie een filmpje in een impuls deelt of retweet blijft buiten schot.

Ernstige privacyinbreuk

In tijden van sociale media worden slachtoffers en nabestaanden regelmatig geconfronteerd met beelden die door omstanders zijn gemaakt. Vaak is het slachtoffer te zien in hulpbehoevende toestand, zoals ook op station Bijlmer Arena. Het delen van filmpjes van slachtoffers ‘puur voor sensatie is verwerpelijk’, zegt Michiel van Nispen (SP). “Ik sta positief tegenover maatregelen om dat aan te pakken.”

Bij Slachtofferhulp roepen ze al jaren om een wetswijziging. Het verspreiden van beelden waarop slachtoffers staan vormt een ‘ernstige privacyinbreuk die strafbaarstelling noodzakelijk maakt’, stelt woordvoerder Roy Heerkens. “Slachtoffers kunnen bovendien door onverwachte confrontatie met de beelden geestelijke schade oplopen. Dergelijke beelden zijn niet meer van het internet te verwijderen en achtervolgen hen de rest van hun leven.”

Het is op dit moment niet strafbaar om zonder toestemming beelden van hulpbehoevende personen openbaar te maken. Het Openbaar Ministerie (OM) staat niet onwelwillend tegenover het plan daar verandering in te brengen. “Het is hartstikke schandalig om een sport te maken van het verspreiden van dit soort beelden,” zegt Gerrit van der Burg, vertrekkend OM-topman. Het verheerlijkt geweld, het stigmatiseert en het doet het slachtoffer meer kwaad dan goed. Dat moeten we niet accepteren.” Alleen strafrecht lost het probleem overigens niet op, zegt Van der Burg. “Het is vooral een maatschappelijke discussie.”

Grote apenrots

Waarom mensen incidenten filmen is aan twee zaken toe te schrijven, concludeert verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. “De mens heeft van nature een overlevingsmechanisme dat alle gevaren in de gaten houdt. Dingen die fout gaan, zien we als een gevaar en zijn daarom interessant om te volgen.” Daarnaast, stelt Tertoolen, is de mens nog altijd een zeer primitief wezen dat zijn geluksgevoelens baseert op een ‘fictieve rangorde’. “We willen met z’n allen op de top van de grote apenrots staan en laten zien dat we interessanter of beter zijn dan wie dan ook.”

Voor veel mensen is filmen met de telefoon een automatisme geworden. “Daar kunnen we ons iets bij voorstellen tegenwoordig,” aldus woordvoerder Roy Heerkens van Slachtofferhulp. “Maar in het geval van het filmen van slachtoffers blijft er sprake van een ernstige inbreuk op de privacy. Daarbij komt dat het filmen over het algemeen meestal plaatsvindt met oog op het delen hiervan met anderen.”

Over de uitwerking van de wet hebben Kamerleden nog wel vragen. “Ik ben bang dat het een dode letter wordt. Hoe gaat dit gehandhaafd worden?” vraagt Hanneke van der Werf (D66) zich af. “Tegelijkertijd zie ik ook niet echt een beter alternatief. D66 is in beginsel dus positief.” Volt sluit zich daarbij aan en steunt het voorstel ook hoewel ‘de handhaving wel een vraagteken’ is.

Strafbaar in Duitsland

In Duitsland is het al lange tijd strafbaar om gewonde of omgekomen slachtoffers te filmen. De boete daarvoor kan oplopen tot duizend euro. Om filmen te ontmoedigen is jaren geleden een confronterend Duitse voorlichtingsfilmpje opgenomen, waarin het gedrag van een stel filmende jongeren pijnlijk wordt afgestraft als blijkt dat ze de camera hebben gericht op de hulpverlening van de moeder van één van hen.

De VVD snapt de wens om het nu ook in Nederland strafbaar te maken. “Aan de andere kant ziet iedereen zo wel de lafheid van de daders en kunnen ze hopelijk snel gevonden en bestraft worden. We gaan het wetsvoorstel goed bestuderen.” De Partij voor de Dieren is ook positief, maar tegelijkertijd kritisch. “Er is ook nog zoiets als vrije nieuwsgaring. Komt dat hiermee niet onder druk te staan?”

De SGP deelt die visie. “We zien dat filmpjes zoals van de Bijlmer eraan kunnen bijdragen dat de daders snel gepakt worden. In die zin steunen we het voorstel, zij het dat er situaties denkbaar zijn waarbij het filmen van een ongeval later kan helpen om daders te pakken of bij het maken van een reconstructie.”