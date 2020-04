Tweede Kamer wil tegemoetkoming voor gestrande reizigers

Beeld REUTERS

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) moet nu met een coulanceregeling voor die groep mensen komen, vindt de Kamer. “Er zijn mensen die al meermaals tickets hebben geboekt voor vluchten die uiteindelijk niet doorgingen. Zij krijgen dat geld niet of niet meteen terug en niet iedereen heeft dan ouders die bijvoorbeeld bij kunnen springen,” zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, die het initiatief nam voor de gezamenlijke Kamervragen.

Alleen de VVD ontbreekt op die Kamervragen. Maar ook VVD-Kamerlid Sven Koopmans zegt desgevraagd voorstander te zijn van een coulanceregeling. “Wij zijn hierover permanent in gesprek met het ministerie.”

Kosten verblijf

Sommige Nederlandse vakantiegangers zitten al dagen of weken te wachten op hun vlucht naar huis en maken hoge kosten voor verblijf, levensonderhoud en telefoontjes naar luchtvaartmaatschappijen en het speciale loket van het ministerie van Buitenlandse Zaken.



Ook willen de veertien fracties van Blok weten hoeveel van de 23.000 mensen die zich bij het speciale loket van het ministerie van Buitenlandse Zaken, reisbranche en verzekeraars hebben gemeld ook daadwerkelijk terug zijn in Nederland. Minister Blok stelde dinsdag dat het om zo’n 1000 reizigers ging, onder andere uit Peru. Een compleet overzicht krijgen is lastig, omdat een aantal Nederlanders ook nog met reguliere vluchten naar huis gereisd kan zijn.

‘Consulaire competitie’

Ook is de planning van vluchten lastig omdat sommige landen uit angst voor het coronavirus beperkingen hebben opgelegd voor het internationale vliegverkeer, maar soms ook voor binnenlandse reizen. Volgens Sjoerdsma is er nu een ‘intense consulaire competitie’ aan de gang tussen landen die een deal proberen te sluiten over het terughalen van hun landgenoten. “Het is nu ieder voor zich. Een Europese of internationale aanpak zou helpen.”



Vorige week maandag werd besloten tot een megaoperatie om gestrande Nederlanders terug te halen. Daarvoor slaan ministerie van Buitenlandse Zaken, reisbranche en luchtvaartmaatschappijen en het verbond van verzekeraars de handen ineen. Er geldt wel een eigen bijdrage. Die bedraagt 300 euro voor repatriëring binnen Europa en 900 euro voor een noodvlucht uit de rest van de wereld. De Kamer vraagt Blok om voor Jordanië, Libanon, Israël en de Palestijnse gebieden ook het ‘Europa-tarief’ te rekenen.