Tweede Kamer wil Donnie niet langer in Koning Toto-reclame

Rapper Donnie. Beeld ANP Kippa

Gokbedrijven zetten steeds vaker artiesten, sporters, influencers en andere bekende Nederlanders in, klaagt de Kamer. Terwijl het hun verboden is om hun reclame te richten op jongeren.



ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf wil de regels daarom aanscherpen en kreeg steun van een Kamermeerderheid. Die vindt ook dat BN'ers van 25 jaar en ouder alleen hun opwachting mogen maken in gokreclames als is aangetoond dat jongeren zich door hen niet gauw laten leiden.



Eerder dwong Van der Graaf al af dat reclamespotjes voor de toto en andere gokspelletjes pas na 21.00 uur op televisie mogen worden uitgezonden.