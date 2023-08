Tweede Kamer versnippert: Kamerlid Ephraim (BVNL) gaat zelfstandig verder

Olaf Ephraim en Wybren van Haga. Beeld ANP

In een interne mail aan zijn ex-partijgenoten laat Olaf Ephraim (57) weten dat hij niet op de kieslijst van (Belang Van Nederland) BVNL komt bij de aankomende verkiezingen. Dat heeft ermee te maken dat hij onlangs in een artikel van Follow the Money werd genoemd in een affaire rond ‘dividend strippen’, een methode waarmee je belasting terugkrijgt waar je eigenlijk geen recht op hebt.

Ephraims voormalige zakenpartner Frank V. werd hier een tijdje geleden al voor opgepakt. Zelf is Ephraim naar eigen zeggen nooit ergens van beschuldigd door justitie.

Ephraim spreekt van een ‘lasterlijk artikel’ van Follow the Money. Hij zegt dat hij al twintig jaar weg is uit de financiële wereld en nooit in de problemen is gekomen. Hij haalt in zijn mail uit naar Wybren van Haga, waarbij hij benoemt dat Van Haga in 2019 is veroordeeld voor rijden met drank op, en eerder al uit de VVD werd gezet vanwege ophef rond de huizen die hij verhuurt. ‘En deze heren gaan mij de maat nemen?? Bespottelijk.’

Verschuivingen binnen BVNL

Eerder liet Henk Krol, oud-partijleider van 50Plus, weten juist wel een rol te willen gaan spelen binnen BVNL. Hij komt op plek twee op de kieslijst, achter Van Haga. “Ik wil het nog één keer proberen,” lichtte hij zijn besluit eerder al toe.

In 2020 verliet Krol de fractie van 50Plus na een reeks ruzies. Hij richtte de Partij voor de Toekomst op, waar oud-FVD’er Henk Otten en voormalig Partij voor de Dieren-Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen zich bij aansloten. Ook daar vertrok Krol met slaande deuren.

Hij lanceerde vervolgens de Lijst Henk Krol. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 haalde die partij ongeveer 9000 stemmen.

Zestiende vertrekker

Hans Smolders, nu nog Kamerlid voor Groep Van Haga, heeft laten weten dat hij de Tweede Kamer na de verkiezingen verlaat. De voormalige chauffeur van Pim Fortuyn is al enige tijd onder behandeling voor longkanker. “Ik heb vier zware longoperaties achter de rug en kom nu nog lucht tekort. Daarom zit het Kamerwerk er niet meer in.” Wel zit hij nog in de selectiecommissie van BVNL, en wil hij als lijstduwer voor de partij op de kandidatenlijst.

Smolders is het zestiende Kamerlid dat na de val van het kabinet heeft laten weten niet terug te keren in de Kamer. Van Haga meldde zich vrijdag officieel als kandidaat-lijsttrekker voor BVNL. Op 2 september moet de algemene ledenvergadering de kandidatenlijst van BVNL officieel bevestigen.