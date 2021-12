Tweede Kamer: Laat ouders zelf kiezen voor coronavaccin kind

Andere landen, zoals hier de VS, enten kinderen al wel op grote schaal in. Beeld Hannah Beier/REUTERS

Een motie van D66 en PvdA hierover haalde vanmiddag een ruime meerderheid. Onder meer de PVV, Forum, SP en BBB stemden tegen. Of de vaccinatieronde voor kinderen er ook echt komt, is nog niet duidelijk. Het kabinet zal eerst op deze motie moeten reageren. Pas in januari komen er flinke hoeveelheden vaccins voor kinderen binnen. Fabrikant Pfizer levert de vaccins voor kinderen tot twaalf jaar in speciale, kleinere doses.

Voorstander Jan Paternotte van D66 noemt het ‘een belangrijk signaal’ van de Kamer: “In andere landen, zoals Duitsland, Oostenrijk en Italië, is al besloten dat er keuzevrijheid komt voor alle ouders.”

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) wil het coronavaccin voorlopig alleen reserveren voor kinderen met medische problemen. Dan gaat het om kinderen met een chronische longaandoening, aangeboren hartafwijkingen of het downsyndroom. De Jonge noemde het na positief advies van de Gezondheidsraad ‘logisch’ dat deze kwetsbare kinderen in aanmerking komen voor een coronaprik. Deze maand komen er ruim 40.000 inentingen binnen voor kinderen.

Nieuw advies

De raad zal nog adviseren of het vaccin ook voor gezonde jonge kinderen ingezet moet worden. De Jonge aarzelt, zo bleek eerder: “Als iedereen boven de twaalf doet wat er gevraagd wordt, hoeft het onder de twaalf niet,” zei hij op vragen hierover.

Andere landen, zoals de VS en Israël, enten kinderen al wel op grote schaal in. Ook België begint over een paar weken. Vanmiddag werd bekend dat België 700.000 kindervaccins heeft aangeschaft.

D66’er Paternotte benadrukt al langer dat ouders moeten kunnen kiezen voor het coronavaccin voor hun kinderen: “Zij zien uitbraken op basisscholen. Als de Gezondheidsraad er geen bezwaar tegen heeft, zou het dan niet logisch zijn om al die ouders in ieder geval de keuzevrijheid te bieden?”