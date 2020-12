Tweede Kamer kritisch over lockdown: ‘Grijp in op Schiphol en laat scholen open’

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Tamara van Ark, minister voor Medische Zorg, tijdens het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Zo wil regeringspartij CDA dat het kabinet ingrijpt bij vakantievluchten vanaf Schiphol. Sinds vandaag geeft het kabinet het ‘dringende advies’ om in ieder geval tot maart niet naar het buitenland te gaan. “Maar het lijkt er niet op dat zo’n dringend advies aan iedereen welbesteed is,’’ zegt CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. “We zitten niet te wachten op beelden van te volle vertrekhallen”. Hij vraagt het kabinet extra maatregelen te nemen en denkt daarbij zelfs aan een vliegverbod.

Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver is het verkeerd om de basisscholen te sluiten. Hij wil dat het kabinet dat besluit terugdraait. Minister De Jonge zei eerder dat sluiting van het basisonderwijs helpt om ouders meer thuis te laten werken. Klaver is daar boos over. Ook D66-fractievoorzitter Rob Jetten vindt het geen goede reden om de basisscholen dicht te gooien. “Om kinderen als levende enkelband in te zetten om thuiswerken af te dwingen, gaat te ver,” vindt Jetten. De Partij voor de Dieren wil dat alle scholen openblijven.

Winkels

“Het sluiten van de winkels is een oneerlijke en overbodige maatregel,” vindt PVV-leider Geert Wilders. “Dit is echt onnodig. Het gros van de winkeliers houdt zich keurig aan de coronaregels. Sluiting helpt helemaal niet in de bestrijding van het virus”. Volgens Wilders klopt het beeld van ‘overvolle winkelstraten’ niet, hij stelt dat de meeste besmettingen thuis plaatsvinden. De PVV-leider roept het kabinet daarom op de detailhandel én de horeca te heropenen.

De fractievoorzitters in de Kamer werden gistermiddag al geïnformeerd over de lockdown, tijdens een besloten bijeenkomst met Rutte en De Jonge. Volgens een aanwezige was de sfeer ‘gelaten’. Een ruime meerderheid in het parlement steunt de lockdown. Alleen Forum voor Democratie is fel gekant tegen vrijwel álle coronamaatregelen: die partij dient vanavond een motie van wantrouwen in tegen het kabinet.

Scholen

PvdA-leider Lodewijk Asscher vraagt om de basisscholen na de jaarwisseling ‘als eerste’ weer te openen, als het kan. Maar VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff verwacht niet dat dit mogelijk is. Asscher en D66’er Jetten dienen een motie in om te bekijken of het basisonderwijs én de kinderopvang al op 11 januari weer geopend kunnen worden. Premier Rutte en minister De Jonge reageren vanaf 17.45 uur op alle kritiekpunten.

“Ik had met Kerst ook liever met mijn hele familie aan de hazenpeper gezeten, zoals elk jaar”, zegt Dijkhoff. “Maar het zit er dit jaar niet in”. Volgens de VVD’er moet deze lockdown worden gebruikt ‘om ons voor te bereiden op de periode erna’. Hij stelt dat het kabinet niet te laat is met deze lockdown, zoals PvdA’er Asscher vindt. “Dit is het moment om het te doen, omdat het anders wél een probleem wordt,” aldus Dijkhoff.

Debatten geschrapt

Het bestuur van de Tweede Kamer heeft vanochtend over de kabinetsmaatregelen vergaderd. Daarbij is het vergaderschema voor de komende dagen flink uitgedund. Plenair wordt deze week nog wel vergaderd over onder meer de Najaarsnota en over de wet die de coronamaatregelen rond de verkiezingen in maart regelt. Kortere debatten, die met name donderdag voor veel in- en uitloop van Kamerleden zouden hebben gezorgd, zijn geschrapt.