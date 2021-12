Tweede Kamer is ‘jojobeleid’ zat, maar heeft zelf ook geen langetermijnvisie

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wil over twee weken met een ‘doorkijkje’ komen, een plan voor de eerste drie maanden van 2022. Beeld Lex van Lieshout/ANP

Wie het coronadebat gisteravond beluisterde, zou denken dat het kabinet wel kan inpakken. De boostercampagne is ‘veel te traag’ op gang gekomen, het kabinet heeft zich ‘weer eens laten verrassen’ door het oprukkende virus. En dat er na een zomer van vrijheden nu wéér maatregelen moeten worden genomen, is ‘jojobeleid’ dat de Tweede Kamer de keel uithangt.

Toch was de slotsom na alweer het 37e coronadebat: de parlementariërs stemden andermaal in met de koers. Het kabinet wist voldoende steun te vergaren voor de avondlockdown die afgelopen weekend inging. De eerste afvlakking in het aantal besmettingen beschouwt het kabinet als een signaal van de goede koers, al moeten de cijfers nog harder dalen.

Onbestemd

Wel probeerden partijen, vergeefs, om amateursport na 17.00 uur uit te zonderen van de avondlockdown, al was het maar voor kinderen. Ook een plan om de kerstvakantie een week eerder te laten beginnen - om de besmettingen op scholen te temperen - kreeg geen applaus.

Alle coronadictaten blijven overeind tot en met 14 december. De luxe om te winkelen in het lockdownpakket is er niet, herhaalde Rutte: “We zitten in een ernstige crisis. Voor alles wat je nu schrapt, moet je ook dekking aandragen. Dan moet je elders extra maatregelen nemen. Anders zakken we echt onder het OMT-advies.”

De Tweede Kamer moest zich daarbij neerleggen, voor de zoveelste keer tijdens de coronacrisis. Wel bleven partijen met een onbestemd gevoel achter. Zoals heel Nederland snakken ze naar ‘voorspelbaarheid’ van het beleid en naar perspectief voor een jarenlang leven met het coronavirus, nu er ook mét vaccins winterse lockdowns plaatsvinden.

De breed gedragen mare is: het kabinet moet een langetermijnvisie neerleggen. “We zijn twee jaar verder straks, maar serieuze programma’s voor de toekomst zijn er niet,” aldus PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. “Er zijn nieuwe structuren nodig. Wanneer komen die voorstellen?” Zo vroeg Maarten Hijink (SP) om een plan omdat ‘we nog jaren heel veel zorg en heel veel zorgverleners nodig hebben’. “Dit virus gaat niet weg en ik vraag dus: waar is het plan?”

Welk plan?

Maar welk plan? Daarover lopen de lezingen al snel uiteen. Verbeter de gezondheid onder Nederlanders structureel, opperen partijen als Denk, Partij voor de Dieren, GroenLinks en JA21. Hoog de ic-capaciteit op, zeker tijdens ‘coronaseizoenen’, zeggen onder meer de SP, Denk en GroenLinks. “Haal mensen die zijn vertrokken uit de zorg terug,” zei Lisa Westerveld (GroenLinks). Vervang alsnog de door nekklachten vertrokken minister Tamara van Ark (VVD), zei Pieter Omtzigt. “We zitten in een gezondheidscrisis zonder een minister die over de ziekenhuizen gaat.”

Richt centrale covidhospitalen in, of coronavleugels in ziekenhuizen, probeerden partijen nog.

Maar op één lijn over hoe-het-nu-verder-moet, lijkt de Kamer ook niet te komen. Sterker, een debat dat begin november al zou plaatsvinden over het ‘langere termijn coronabeleid’, werd ‘tot nader order uitgesteld’. Ook in de agenda van Kamerleden gaat de acute coronasituatie kennelijk voor.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) stelde wel een visie in het vooruitzicht. Hij wil over twee weken met een ‘doorkijkje’ komen, een plan voor in elk geval de eerste drie maanden van het komend jaar.

Over één aspect van de middellange termijn vermeed de Tweede Kamer gisteren zélf juist discussie: die over 2G. Dat vraagstuk sluimert momenteel op de achtergrond. De Tweede Kamer is nog bezig het wetsvoorstel hierover te bestuderen. Als het aangenomen zou worden, krijgen alleen gevaccineerden en genezen mensen toegang tot bijvoorbeeld het nachtleven, bij concerten en horeca.

Ook wordt nog gesleuteld aan de wet die de coronapas (3G) mogelijk maakt voor werk en onderwijs. Maar die voorstellen liggen stuk voor stuk moeilijk, bijvoorbeeld bij coalitiepartij ChristenUnie, omdat de achterban verdeeld is. Ook CDA en PvdA, nodig voor een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer, zijn er nog niet over uit.

Voorstander Jan Paternotte (D66) constateerde dan ook: “Durven wij hier keuzes te maken? Ik wil niet dat Nederland de langste lockdown van Europa kan noteren. En ja, dan komt het gesprek over 2G om de hoek kijken.”

Daarop bleef het echter stil.