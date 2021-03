Tweede Kamer is iets diverser geworden, met de nadruk op íets

Joba van den Berg (CDA) en Fleur Agema (PVV) in de Tweede Kamer. Mede dankzij voorkeursstemmen is het aantal vrouwen in de Tweede Kamer ten opzichte van 2017 iets toegenomen. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Hij wordt door zijn collega’s wel de Grote Vriendelijke Reus genoemd. CDA-Kamerlid Pieter Heerma - bijna twee meter lang en behept met judopostuur - valt op. Maar in veel opzichten is Heerma juist opmerkelijk doorsnee. Hij is namelijk het meest gemiddelde Kamerlid, blijkt uit onderzoek naar alle 150 nieuwe Kamerleden.

Dat begint al bij zijn leeftijd. Heerma is 43, precies het gemiddelde van de 150 parlementariërs die woensdag worden geïnstalleerd, en woont net als de meeste van zijn collega’s in een Randstadprovincie. Daarbij stond zijn wieg in Amsterdam. De hoofdstad levert samen met de Hofstad de meeste Kamerleden: elk 25, een derde van het parlement.

Terwijl nog geen 40 procent van de Nederlanders in Noord- of Zuid-Holland woont, leveren deze twee provincies bijna 60 procent van de Kamerleden: 88 van de 150. De Tweede Kamer is daarmee geen goede regionale afspiegeling. Zo worden alle 500.000 Drenten in Den Haag vertegenwoordigd door één Kamerlid, Heerma’s partijgenote Agnes Mulder. In Zuid-Holland is er één Kamerlid per 75.000 inwoners. Ook Gelderland en Noord-Brabant - toch niet bepaald kleine provincies - komen er bekaaid van af.

Al langer leven er zorgen over de gebrekkige regionale afspiegeling van het parlement. De Staatscommissie Parlementair Stelsel noemde dat in 2018 ‘een punt van aandacht’ en deed voorstellen voor een betere regionale vertegenwoordiging. De afgelopen verkiezingen legden nog eens bloot dat het stemgedrag in de Randstad (winst voor D66 en Volt) verschilt met dat van bijvoorbeeld dunbevolkte gebieden (waar Forum voor Democratie en de BoerBurgerBeweging scoorden).

Vrouwen

Mannen zoals Heerma domineren nog altijd de Tweede Kamer. Toch zijn er meer vrouwen dan in 2017: hun aandeel is gestegen van 31 naar 39,3 procent, mede dankzij voorkeursstemmen. Heerma is bovendien net als zijn meeste collega’s hetero: hij is getrouwd met een vrouw en samen hebben ze twee zoons.

Van twaalf Kamerleden is bekend dat zij lhbtiq zijn. Lisa van Ginneken (D66) wordt het eerste transgender Kamerlid. Wat wel zo blijft: bijna de gehele Kamer is hoogopgeleid. Heerma is daarop geen uitzondering: hij studeerde politicologie, een studie die ook zes van zijn nieuwe collega’s uitkozen. Sowieso zijn de sociale wetenschappen goed vertegenwoordigd, al zijn er dit keer ook meer Kamerleden met een exacte opleiding.

In 2017 werd nog geklaagd over het handjevol bèta’s in de Kamer, terwijl hun kennis best van pas komt nu Pfas, stikstof en CO2-uitstoot een steeds grotere rol in de Haagse politiek spelen. De Kamer krijgt in ieder geval versterking van een bouwkundige, een chemicus en een lucht- en ruimtevaarttechneut.

Mbo’ers moet je daarentegen met een lampje zoeken, dat zijn er een handjevol. Wél nieuw in de Tweede Kamer: een oud-juf en een verpleegkundige. Maar zij leggen het in aantal af tegen de zoveel Kamerleden die - net als Heerma - al voor hun Kamerlidmaatschap op of rond het Binnenhof werkzaam waren, als beleidsmedewerker, voorlichter of politiek assistent. Dat zijn er zo’n 23, meest VVD’ers.

Weinig nieuwkomers

Er zijn nog altijd meer zittenblijvers dan nieuwkomers, maar ervaring neemt nauwelijks toe (de gemiddelde zittingsduur stijgt van 4 jaar en een maand naar 4 jaar en drie maanden). Heerma, sinds 2012 actief, is daarop geen uitzondering. Bij de PVV en de SP zijn zelfs helemaal geen nieuwe Kamerleden te vinden.

Ook zijn de meeste Kamerleden net als Heerma wit. In totaal hebben 22 Kamerleden een migratieachtergrond, van Polen tot Marokko en van Israël tot Turkije. Terug van weggeweest zijn de Kamerleden van kleur: Sylvana Simons (Bij1) en Raoul Boucke (D66) werden in Suriname geboren. Don Ceder (ChristenUnie) is van Ghanese/Surinaamse komaf. En PvdA’er Habtamu de Hoop werd geboren in Ethiopië. Ook het Caribisch deel van het Koninkrijk is vertegenwoordigd: Jorien Wuite (D66) komt van Sint Maarten. GroenLinkser Kauthar Bouchallikht wordt het eerste Kamerlid dat een hoofddoek draagt.