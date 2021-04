Tweede Kamer in debat over notulen ministerraad, Azarkan dient motie van wantrouwen in

Al vroeg in het debat heeft PVV-partijleider Geert Wilders geëist dat extra notulen donderdag nog worden vrijgegeven, maar voor dit verzoek was geen meerderheid. Kort erna diende Denk-leider Farid Azarkan een motie van wantrouwen in. Die wordt gesteund door PVV, Forum voor Democratie, BoerBurgerBeweging en Bij1. Later wordt erover gestemd, maar er is waarschijnlijk geen meerderheid.

De verontwaardiging over de notulen is onder Kamerleden groot. Zo spreekt SP-leider Lilian Marijnissen over een ‘vertrouwensbreuk’. Rob Jetten (D66) snapt haar boosheid niet. “Laten we voorkomen dat we hier allemaal opgeklopte ophef gaan hebben,” zegt hij. Wilders wil dat de Kamer aangifte doet tegen het kabinet. De ministerraadnotulen tonen volgens hem aan dat Rutte ‘achter de tralies’ moet. Ook Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) heeft geen goed woord over voor de inhoud van de ministerraadnotulen rond de toeslagenaffaire: “De notulen hebben een nieuwe leugen van de minister-president blootgelegd.”

Namens het kabinet zullen premier Mark Rutte (VVD), minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA), staatssecretaris van Financiën Alexandra van Huffelen (D66) en minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees (D66) het woord voeren. Zij vinden dertien uiterst kritische oppositiepartijen tegenover zich.

Vrijgegeven notulen over toeslagenaffaire

Na de onthulling van de ministerraadnotulen, afgelopen maandag, zijn partijen verbolgen over de summiere informatieverstrekking.

De partijen willen weten waarom de regering in 2019 niet meteen alle stukken over de toeslagenaffaire deelde met de Kamer. Ook zullen ze opheldering vragen over de maandag vrijgegeven notulen, waarin de ene na de andere minister klaagt over al te kritische parlementariërs.

Pieter Omtzigt (CDA) en Helma Lodders (VVD) moesten een toontje lager zingen en ‘gesensibiliseerd’ worden, zo blijkt uit de verslagen. Experts betwijfelen daarbij of het kabinet zich wel aan de grondwet heeft gehouden bij de selectie van stukken die niet werden gedeeld met de Kamer.

De kans is groot dat er opnieuw een motie van wantrouwen wordt ingediend door een aantal partijen, al is de vraag of deze een meerderheid kan halen. Het demissionaire kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft een nipte meerderheid in de Tweede Kamer. De bewindslieden van deze vier partijen komen allemaal in meer of mindere mate aan bod in de notulen.