Tweede Kamer geneert zich over uit de hand gelopen ruzie rond onderzoek naar Khadija Arib

Kamervoorzitter Vera Bergkamp staat de pers te woord nadat de ambtelijke top van de Tweede Kamer is opgestapt. Beeld ANP

Partijen roepen op om weer normaal met elkaar om te gaan en te zorgen voor ‘een veilig werkklimaat voor ambtenaren.’ Het lijkt er op dat een meerderheid zich komende week zal uitspreken om het onderzoek naar Arib door te laten gaan.

Vrijdag werd Kamervoorzitter Vera Bergkamp en met haar het hele dagelijks bestuur van de Tweede Kamer (het presidium) in ernstige verlegenheid gebracht toen de hele ambtelijke top van het parlement opstapte.

In een afscheidsbrief verwoorde griffier Simone Roos de grieven van haar en haar collega's. Ze verwijten de politieke leiding in de Kamer dat ze het onderzoek naar Arib hebben laten ontsporen. Ook klagen ze dat ze zich onveilig voelen omdat zij onderdeel zijn gemaakt van de discussie.

Ernstig signaal

“Dat de ambtelijke staf van de Kamer niet meer wil werken in een onveilige cultuur van verdachtmakingen is een heel ernstig signaal,” laat CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma weten. Kamerleden hebben een voorbeeldfunctie, vindt hij. “Zonder fatsoen, respect en zelfbeheersing verliest de Kamer steeds aan gezag en vertrouwen. Het zijn van Kamerlid is een voorrecht, geen vrijbrief om maar te roepen wat je wilt. We moeten zuinig zijn op de mensen die ons werk ondersteunen en voorkomen dat zij in het politieke debat worden getrokken.”

SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen noemt het erg dat de Kamer vooral met zichzelf bezig lijkt. “Wij moeten het in Den Haag hebben over het Nibud dat vandaag laat weten dat 4 op de 10 mensen moeite heeft om rond te komen. Of over onze pensioenen die nog meer onzeker worden en de AOW leeftijd die maar blijft stijgen. Het toeslagenschandaal dat nog steeds niet is opgelost.”

PVV-leider Geert Wilders laat via Twitter weten dat het ‘een puinhoop’ is’. ‘Het onderzoek naar Arib is politieke messentrekkerij van de smerigste soort.’ Hij noemt Bergkamp incompetent en vindt dat ze moet ‘wegwezen’. Dat laatste is Bergkamp overigens niet van plan.

Anonieme brieven

De kwestie draait om een onderzoek dat het presidium in heeft gesteld naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib na twee anonieme brieven met klachten over haar gedrag tegen ambtenaren in het verleden. Bergkamp meldde dat de huidige ambtelijke top de klachten herkende, wat aanleiding voor het presidium was om onderzoek in te stellen. Daarop stelden veel Kamerleden vragen bij de onafhankelijkheid van het onderzoek en de bemoeienis van de ambtelijke top daarbij. Ook waren er twijfels of de klachten niet overdreven werden. Partijen wilden dat het onderzoek in elk geval tijdelijk werd stilgelegd.

Bergkamp vindt het belangrijk dat het onderzoek doorgaat. “Als er wat gebeurt bij een hockeyclub doe je daar ook onderzoek naar. Dus waarom zouden wij als Tweede Kamer geen onderzoek doen als er meldingen zijn?,” reageerde ze op het vertrek van de ambtenaren.

“We hebben geprobeerd het buiten de politiek te houden. Dat is ons niet gelukt. Er is gelekt, er is gekonkel. En daarom vind ik het belangrijk dat de Kamer zich uitspreek om door te gaan met dit onderzoek.”

Juist politiek

Opvallend: doordat Bergkamp nu wil dat de Kamer zich uitspreekt over de vraag of het onderzoek naar Arib moet doorgaan, wordt het juist politiek. Toch lijkt de aanpak te werken. De eerste partijen laten al weten dat het onderzoek naar Arib hoe dan ook door moet gaan.

Kamerlid Joost Sneller (D66) noemt het opstappen van de ambtenaren ‘een pijnlijke noodkreet’. Hij vindt dat het onderzoek ‘in rust’ moet doorgaan. “Het opstappen van het management team van de Kamer is buitengewoon pijnlijk en maakt zichtbaar dat de Kamer op dit moment onvoldoende veiligheid biedt voor medewerkers,” vindt Mirjam Bikker (ChristenUnie). “Dat moet de Kamer zich als geheel aantrekken.”