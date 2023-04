Tweede Kamer deels ontruimd om verdacht pakketje in postkamer voor Wilders

Beeld ANP

Even voor half een donderdagmiddag werden alle vergaderingen in de commissiezalen stilgelegd. Kamerleden en andere aanwezigen moesten de zalen via de centrale hal verlaten. Het Team Explosieven Veiligheid van de politie deed onderzoek in de postkamer die achter de commissiezalen ligt. Er bleek geen explosief in het pakketje te zitten, waarna het gebouw weer werd vrijgegeven

PVV-leider Wilders laat via Twitter weten dat er voor hem een teddybeer werd bezorgd, met bedrading. ‘Gelukkig zonder explosief en dus niet gevaarlijk’, voegt hij eraan toe. De politie en beveiliging van de Kamer willen dat nog niet bevestigen.

Rond de Tweede Kamer stond een tiental agenten. Ook binnen in het Kamergebouw was politie. Aan enkele kanten werd de Kamer op enige afstand afgezet. De parkeergarage onder het gebouw was niet toegankelijk, maar de centrale hal werd niet ontruimd. Inmiddels zijn alle vergaderingen weer hervat.

Pakketje met teddybeer en bedrading aan mij geadresseerd bezorgd in de postkamer van de Tweede Kamer. Gelukkig zonder explosief en dus niet gevaarlijk maar gezellig is anders. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 13 april 2023