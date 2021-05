Tweede Kamer debatteert over verplichte toegangstest: ‘Eigen bijdrage zorgt voor tweedeling’

Demissionair minister Bas van 't Wout (Economische Zaken) en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Beeld ANP

Een meerderheid in de Kamer lijkt voorstander van de testsamenleving. Wel willen veel partijen dat een eigen bijdrage van 7,50 euro per test van tafel gaat.

Van 10.30 uur tot 22.30 uur debatteert de Kamer over de ‘testwet’ van het kabinet. Als het aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) ligt, kunnen alle Nederlanders zich vanaf eind juni massaal laten testen in speciale snelteststraten, om daarna toegang te krijgen tot musea, theaters, sportwedstrijden en andere evenementen. Het kabinet trekt ruim 1 miljard euro uit om de testsamenleving mogelijk te maken.

“Dit is een wet voor enkele maanden, dus laten we zorgen dat hij er snel komt,” zegt D66-Kamerlid Jan Paternotte in het debat. Hij zegt ‘geen permanente testsamenleving’ te willen. Andere partijen, zoals de PvdA en SGP, zijn het daarmee eens. GroenLinks wil echter dat de wet langer kan gelden, als in het najaar blijkt dat vaccinaties niet goed werken tegen mogelijke mutaties van het coronavirus. “De testwet kan gebruikt worden om een nieuwe lockdown te voorkomen,” vindt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld.

7,50 euro

In het kabinetsplan worden grootschalige snelteststraten ingericht, náást de bestaande GGD-teststraten. SP en D66 vragen zich af waarom de GGD deze taak niet op zich neemt. Volgens minister De Jonge heeft de GGD geen capaciteit om dit te doen. “Als we die miljard euro nu aan de GGD geven, kunnen zij het misschien wél doen,” zegt SP-Kamerlid Peter Kwint.

Een meerderheid in de Kamer wil dat de eigen bijdrage van 7,50 euro voor sneltesten − die vanaf juli zou gelden − wordt geschrapt. “Zo’n eigen bijdrage zorgt voor tweedeling en ongelijkheid,” zegt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. D66, ChristenUnie en PVV willen ook dat de eigen bijdrage van tafel gaat en dienen daarvoor een amendement in om de wet te veranderen.

Vaccinatiebewijs

D66 wil verder dat een vaccinatiebewijs dezelfde status krijgt als een negatief testbewijs. Maar daar is het volgens het kabinet nog te vroeg voor. Eerst moet duidelijk worden of en in welke mate een vaccinatie voorkomt dat mensen besmet raken of het virus doorgeven. Een advies daarover van de Gezondheidsraad wordt half mei verwacht. Waarschijnlijk komt er eind juni een vaccinatiepaspoort, zo bleek eerder deze week.

De PvdA wil dat de verplichte sneltest niet voor álle horeca, sportclubs en culturele instellingen gaat gelden. De afgelopen tijd zijn al experimenten gehouden, waarin mensen onder meer naar een voetbalwedstrijd of een museum mochten op vertoon van een negatief testbewijs. Het kabinet wil bepaalde stappen in het openingsplan versnellen door het gebruik van testen.

‘Duurt te lang’

“Dit is een doekje voor het bloeden,” zegt Kamerlid Derk Jan Eppink van JA21. Hij vindt dat Nederland te lang doet over het heropenen van de samenleving. Eppink wijst naar Israël, waar de samenleving al een tijdje van het slot is. “De Europese Unie heeft gefaald,” vindt hij. Forum voor Democratie-Kamerlid Wybren van Haga noemt de testsamenleving ‘een bureaucratische moloch’ en is tegen de wet.

Coronaminister De Jonge en minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken) reageren later vanmiddag op de kritiek vanuit de Kamer.