Tweede Kamer blijft na blamage achter avondklok staan

Ferdinand Grapperhaus, demissionair minister van Justitie en Veiligheid, en demissionair premier Mark Rutte tijdens een schorsing van het debat in de Tweede Kamer over de nieuwe spoedwet over de avondklok. Beeld ANP

Eerder deze week zette de rechter een streep door de avondklok: het kabinet had volgens de Haagse rechtbank de verkeerde wet toegepast om het middel juridisch te staven. Tot vrijdag blijft de avondklok wel gelden, dan dient het hoger beroep in de rechtszaak die protestgroep Viruswaarheid had aangespannen.

Om dat overbodig te maken, komt het kabinet met een nieuwe spoedwet. In de Tweede Kamer lijkt daarvoor steun te zijn, maar het kabinet zal tijdens een debat erover wel bakken kritiek moeten incasseren.

PVV-leider Geert Wilders sprak in het debat zojuist van een ‘afgang’, die de ‘geloofwaardigheid’ van het kabinet heeft geschaad. “Wat een blamage. Er is broddelwerk geleverd. We zijn een avondklok in gerommeld, terwijl deze niet bewezen effectief is. De rechter is het met de PVV eens, dat gebeurt ook niet iedere dag, maar nu dus wel.”

Wilders hekelde ook dat er dinsdag zo snel hoger beroep mogelijk was, waardoor de avondklok die avond toch van kracht bleef. “Anders gaat het nooit zo snel. Dit stinkt aan alle kanten.”

Wet

De SGP, die eerder al waarschuwde dat het kabinet de verkeerde wet had gebruikt, vroeg zich af of het kabinet de Tweede en Eerste Kamer wilde passeren in eerste instantie. “Ik zie dat het geen onzin is dat de avondklok nodig kan zijn, maar er had meer zorgvuldigheid gepast.”

Wybren van Haga stelde namens Forum voor Democratie, dat ‘tegen iedere vorm van avondklok is’, voor om deze alleen mogelijk te maken voor beperkte tijd, zoals een aantal weken. “Dat is nu niet opgenomen in de wet.”

De VVD maakte duidelijk dat het achter de avondklok blijft staan. “Het was, is en blijft nodig,” zei Kamerlid Jeroen van Wijngaarden. Ook de SP en de PvdA, belangrijk voor het vergaren van een meerderheid, zeiden ondanks alle bezwaren achter de avondklok te blijven staan.

Donderdagmiddag komen ook premier Mark Rutte en minister Ferd Grapperhaus (Justitie) aan het woord.

Als de Tweede Kamer weer instemt met de avondklok, gaat de wet met spoed naar de Eerste Kamer. Die kan zich er uiterlijk morgen nog over buigen, zeggen bronnen. Ook daar lijkt er een meerderheid te zijn, maar dat is niet geheel zeker: de Eerste Kamer heeft zich nog helemaal niet uitgesproken over de avondklok, maar als de coalitiepartijen de steun van SP, GroenLinks en/of de PvdA vinden, blijft de maatregel overeind.